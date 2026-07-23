Individul este bănuit că pe 2 iulie, la 9 dimineața, ar fi furat dintr-o mașină parcată în fața unui bloc, peste un kilogram de bijuterii din aur.

Păgubitul, spun polițiștii, este un bărbat de 67 de ani, care nu deține spații comerciale în județ, ci vinde marfa direct la clienți și care, în mod obișnuit, își ținea bunurile în mașină. Omul a sesizat dispariția aurului abia a doua zi, când a revenit la autoturism și nu a mai găsit marfa pe care urma să o valorifice.

Prejudiciul creat și deocamdată nerecuperat depășește 100 de mii de euro, spun anchetatorii. Suspectul de 37 de ani este recidivist și a mai fost condamnat pentru furt, loviri și alte violențe. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au percheziționat de dimineață cele patru locuințe ale suspectului.

La această oră, bărbatul este audiat într-un dosar de furt calificat.