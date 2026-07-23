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Familia locuiește într-o comună din județul Cluj, iar părinții tânărului povestesc că el a început să devină tot mai violent de acum 5 ani, când s-a și despărțit de iubita lui. Atunci, din răzbunare, a distribuit mai multe fotografii și înregistrări video în care fosta lui parteneră apărea în ipostaze intime, spun polițiștii care au aflat abia acum despre acest caz.

În urmă cu trei luni, tânărul și-ar fi lovit părinții, în vârstă de 63 respectiv 64 de ani. De atunci, scandalurile s-au ținut lanț în familie, spun victimele. Tânărul a început să își amenințe părinții și să le ceară bani. Zilele trecute, i-a bătut din nou. Terorizați și ajunși la capătul puterilor, aceștia au mers la poliție și au depus plângere.

A fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru a-i proteja pe cei doi soți. Iar bărbatul este arestat pentru mai multe infracțiuni: violarea vieții private, șantaj, influențarea declarațiilor și violență în familie.