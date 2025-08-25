Ce spun ungurii după schimbul de replici dure dintre Kiev și Budapesta. Reacția miniștrilor lui Viktor Orban

Tensiunile diplomatice dintre Kiev și Budapesta sunt în creștere după ce ucrainenii ar fi atacat conducta care transportă petrol către Ungaria. La scurt timp, între cele două țări a început un schimb de mesaje dure.

Atacul asupra conductei, dar și schimburile de replici dintre miniștrii de la Kiev și Budapesta au continuat în ultimele zile, unii dintre oficialii din subordonații lui Victor Orban condamnând dur răspunsurile primite din partea oficialilor ucraineni.

„Ucraina șantajează acum în mod deschis țara noastră, amenințând că va întrerupe ruta vitală de aprovizionare cu energie dacă aceasta continuă să nu sprijine aderarea sa la UE. Ucrainenii au ales o tactică proastă – din punctul lor de vedere – în acest sens”, a declarat Levente Magyar, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și Comerțulu, conform dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd.

Oficialul a mai adăuigat că maghiarii au avut de-a face cu situații mai dificile de-a lungul istoriei decât „flacăra prieteniei maghiaro-ucrainene”.

Anterior, șeful diplomației ungare, Péter Szijjártó, a răspuns declarației lui Volodimir Zelenski, potrivit căreia Ucraina a susținut întotdeauna relațiile de prietenie cu Ungaria, dar funcționarea „prieteniei” depinde de poziția guvernului maghiar. Ministrul a solicitat președintelui ucrainean să înceteze amenințările la adresa Ungariei.

Potrivit lui Péter Szijjátó, Zelenski s-a a folosit sărbătoarea națională a Ucrainei pentru a amenința Ungaria, adăugând că țara sa respinge ferm amenințările președintelui ucrainean.

Declarații dure și din partea ucrainenilor

Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a reacţionat la declaraţiile omologului său de la Budapesta, Peter Szijjarto, care i-a cerut preşedintelui Volodimir Zelenski „să înceteze ameninţările la adresa Ungariei” în legătură cu situaţia din jurul conductei de petrol Drujba, relatează Ukrainskaia Pravda.

„Voi răspunde în stil maghiar. Nu trebuie să-i spui preşedintelui ucrainean ce să facă, ce să spună şi când. El este preşedintele Ucrainei, nu al Ungariei. Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre. Diversificaţi-vă şi deveniţi independenţi de Rusia, ca restul Europei”, a scris Andrii Sîbiha într-un mesaj pe X, adresat lui Peter Szijjarto.

La 21 august, preşedintele Zelenski a declarat că i-a cerut preşedintelui american Donald Trump să-şi exercite influenţa asupra premierului ungar Viktor Orbán pentru ca acesta să nu mai blocheze aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

La 22 august, Ungaria a primit informaţii că oleoductul Drujba de la frontiera ruso-belarusă „a fost atacat pentru a treia oară într-un interval scurt timp”.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a decis să-i scrie o scrisoare preşedintelui SUA, Donald Trump, în legătură cu atacul Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba, iar acesta i-ar fi răspuns că este „supărat”.

Separat, miniştrii de externe ai Slovaciei şi Ungariei s-au plâns Comisiei Europene în legătură cu atacurile.

