Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”

Stiri externe
25-08-2025 | 08:04
zelenski
AFP

Ucraina a folosit doar arme cu rază lungă de acțiune produse intern pentru a lovi teritoriul rus, a declarat președintele Volodimir Zelenski, care subliniat că nu are nevoie de acordul Pentagonului pentru a lovi țara condusă de Vladimir Putin.

autor
Alexandru Toader

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă cu prim-ministrul canadian Mark Carney, despre rapoartele presei occidentale care susțin că SUA au interzis Ucrainei să folosească rachete ATACMS pe teritoriul rus, Zelenski a răspuns că nu se discută astfel de restricții.

„Folosim arme cu rază lungă de acțiune produse intern. În ultima perioadă, nu am discutat astfel de chestiuni cu Statele Unite. În trecut, se întâmpla acest lucru. Vă amintiți diverse semnale referitoare la loviturile noastre de represalii după ce ei [rușii] au atacat sistemul nostru energetic. Asta s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Astăzi, nici măcar nu mai menționăm acest lucru”, a declarat președintele Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda.

Dezvăluirile făcute de WSJ

În urmă două zile, publicația The Wall Street Journal (WSJ) a titrat că oficialii americani din domeniul apărării au împiedicat Ucraina să utilizeze rachetele cu rază lungă de acţiune furnizate de SUA pentru a lovi ţinte din Rusia încă de la sfârşitul primăverii, ca parte a eforturilor administraţiei lui Donald Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să participe la negocierile de pace, potrivit unui raport publicat sâmbătă.

Doi oficiali americani au declarat pentru publicaţie că, în cel puţin o ocazie, Ucraina a încercat să utilizeze ATACMS împotriva unei ţinte, dar i s-a refuzat acest lucru în baza unui „mecanism de revizuire” dezvoltat de Elbridge Colby, secretarul adjunct al Pentagonului pentru politică, care reglementează modul în care pot fi utilizate armele cu rază lungă de acţiune ale SUA sau cele furnizate de aliaţii europeni care se bazează pe informaţii şi componente americane.

Citește și
Papa Leon
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru Ucraina de Ziua Independenței. „Cu inima rănită de violență”

Procesul de revizuire se aplică şi rachetelor de croazieră Storm Shadow ale Marii Britanii, deoarece acestea depind de datele de ţintire ale SUA, potrivit a doi oficiali americani şi unui oficial britanic, a notat Wall Street Journal.

Sistemul de revizuire îi conferă secretarului american al apărării, Pete Hegseth, aprobarea utilizării rachetelor ATACMS, care au o rază de acţiune de aproape 190 de mile (305 km). Ucraina a primit anterior autorizaţia din partea administraţiei Biden de a utiliza sistemul de rachete împotriva ţintelor din Rusia în noiembrie, după ce trupele nord-coreene au intrat în război.

Înainte de inaugurare, în ianuarie, Trump a declarat pentru revista Time că decizia de a permite Ucrainei să utilizeze sistemele de arme americane pentru a ataca ţinte din Rusia a fost o greşeală.

„Nu sunt deloc de acord cu trimiterea de rachete la sute de kilometri distanţă în Rusia. De ce facem asta? Nu facem decât să escaladăm acest război şi să-l înrăutăţim. Nu ar fi trebuit să se permită acest lucru”, a spus el.

Nu este clar dacă procesul de revizuire al Departamentului Apărării al SUA reprezintă o schimbare formală de politică. Dar acesta vine însoţit de un control sporit al muniţiilor către Ucraina, întrucât stocurile SUA sunt ele însele epuizate.

Într-o declaraţie pentru Wall Street Journal, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Trump „a fost foarte clar că războiul din Ucraina trebuie să ia sfârşit. În acest moment, nu a avut loc nicio schimbare în postura militară a Rusiei şi Ucrainei”.

Înțelegerea SUA pentru armele destinate Ucrainei

Dar săptămâna trecută, în contextul eforturilor de a media discuţiile dintre preşedintele rus şi Voldomir Zelenski, Trump a spus că Ucraina nu poate învinge Rusia decât dacă „joacă ofensiv” în război, potrivit News.ro.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără a ataca ţara invadatoare”, a scris Trump joi. „Este ca o echipă sportivă excelentă, care are o apărare fantastică, dar nu are voie să joace ofensiv. Nu are nicio şansă să câştige”.

Luna trecută, SUA au acceptat să furnizeze Ucrainei noi sisteme de arme, dar numai dacă ţările europene le vor plăti. Deşi Trump a declarat că SUA „nu intenţionează” să furnizeze arme cu rază lungă de acţiune care ar putea ajunge la Moscova, oficialii americani au declarat pentru Journal că administraţia a aprobat vânzarea a 3.350 de rachete aeriene Extended Range Attack Munition (Erams), care au o rază de acţiune de 280 de mile (400 km).

Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, însă Trump şi Zelenski nu cred că Rusia vrea pace

Sursa: Ukrainska Pravda, News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, SUA, Zelenski,

Dată publicare: 25-08-2025 08:03

