Un fost șef al CIA propune sancțiuni dure împotriva Rusiei: „Obstacolul în calea păcii, în acest moment, este Putin”

Kievul a sărbătorit, sâmbătă, 34 de ani de la declararea independenței. Președintele Zelenski a elogiat eroismul soldaților, respectul câștigat de țara sa în ochii lumii libere și a promis că Ucraina își va decide singură viitorul.

Occidentul e în continuare împărțit. Liderii europeni sunt exasperați de manevrele prin care Moscova trage de timp. Iar americanii, prin vocea vicepreședintelui JD Vance, spun că rușii fac concesii.

Presedintele ucrainean și-a înregistrat mesajul într-un loc simbolic - Piaţa Independenţei din Kiev, cunoscută sub numele de Maidan. Aici au avut loc, în 2013-2014, protestele antiguvernamentale Euromaidan, soldate cu zeci de morți, dar și cu înlăturarea de la putere a președintelui pro-rus, Viktor Ianukovici.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Ucraina de astăzi îi poate reuni pe liderii lumii libere în jurul ei, Ucraina e capabilă să producă drone, Ucraina rezistă și e capabilă să se apere”.

Nu întâmplător, Ucraina a lansat, în ultimele zile, mai multe atacuri cu drone asupra Rusiei. Iar impactul a fost semnificativ. Capacitatea unui reactor de centrală nucleară din regiunea Kursk a scăzut brusc, iar un incendiu uriaș a izbucnit la terminalul de export de combustibil Ust-Luga.

Președintele Nicusor Dan a transmis și el un mesaj Ucrainei.

Nicușor Dan, președintele României: „În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană”.

După mesajele controversate din ultimele luni, și președintele american Donald Trump a avut cuvinte de susținere pentru poporul ucrainean.

"În această zi importantă, să știți că Statele Unite respectă lupta voastră, onorează sacrificiile voastre și cred în viitorul vostru ca națiune independentă. Statele Unite sprijină o înțelegere negociată, care să ducă la o pace durabilă, care să pună capăt vărsării de sânge și să protejeze suveranitatea și demnitatea Ucrainei", a mai adăugat Trump.

Iar Papa Leon al 14-lea s-a rugat, de la Vatican, pentru ucraineni.

Papa Leon XIV: „Ne alăturăm fraților și surorilor noastre din Ucraina care, prin inițiativa spirituală „O Rugăciune Globală pentru Ucraina”, îi cer Domnului să dăruiască pace țării lor martirizate”.

Pentru ucrainenii obișnuiți, festivitățile aduc o bucurie amară.

De Ziua Independenței, la Kiev au venit să-și exprime solidaritatea premierul canadian, Mark Carney, și trimisul special al Casei Albe, Keith Kellogg, care au pledat pentru o pace justă și durabilă. Dar drumul către pace este plin de obstacole. După ce i-a dat sperante lui Donald Trump ca e gata sa discute direct cu Zelenski, Vladimir Putin a dat înapoi.

Jack Reed, senator democrat: „Nu s-a obținut nimic în urma acestor întâlniri. Putin rămâne încăpățânat, refuzând să ia în considerare altceva decât cedarea teritoriului ucrainean, ceea ce cred că ar fi doar un preludiu pentru un viitor atac. Ucrainenii vor continua să lupte”.

David Petraeus, fost șef al CIA: „Obstacolul în calea păcii, în acest moment, este președintele Putin. Și ceea ce trebuie să facem este să schimbăm această dinamică, ajutând Ucraina mult mai mult decât am făcut-o până acum, ridicând restricțiile impuse acesteia, confiscând cele 300 de miliarde de dolari din rezervele rusești înghețate în țările europene și oferindu-le Ucrainei, aplicând mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv asupra Gazprom Bank, și reducând exporturile de petrol mai mult decât am făcut deja”.

„Da, am făcut primii paşi. Dar, ca să recurg la o analogie metaforică, suntem la o depărtare de 10 kilometri de pace şi am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult”, a reacționat cancelarul german Friedrich Merz, la ultimele tergiversări ale Moscovei.

Rusia și Ucraina par să cadă la înțelegere doar când e vorba de schimburile de prizonieri. În cursul zilei de duminică, zeci de ucraineni - militari și civili - s-au întors acasă, unii după ani de captivitate în Rusia. Iar Kievul a eliberat un număr similar de soldați ruși.

