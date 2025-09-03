Ce spun experții militari despre parada din China, o demonstrație de putere rar văzută până acum

03-09-2025 | 19:33
Experții militari declară la unison că această paradă militară din China a fost o demonstrație de forță. 

Cosmin Stan

În premieră Beijingul și-a prezentat în stradă triada nucleară completă care include rachete intercontinentale capabile să lovească ținte aproape oriunde pe glob.

Dar nu s-a oprit aici. Arsenalul a fost completat de sisteme laser drone subacvatice și chiar roboți de luptă.

China a făcut într-adevăr o demonstrație de putere rar văzută până acum, deși exista voci care spun că multe din armele prezentate nu au fost încă testate și nu sunt integrate deocamdată în serviciul armatei chineze. Dar să le luam pe rând.

Începem cu triada nucleară care a fost expusa pentru prima dată în public. Asta înseamnă că Beijingul poate lansa arme nucleare de pe uscat, din ocean și din aer. Și la acest capitol, chinezii au defilat cu rachetele intercontinentale DongFeng 61 și DF 31BJ. Dar nu e mai prejos nici racheta clasică DF-5C, capabilă să transporte multiple focoase independente cu rază de acțiune estimată până la 20.000 km.

Practic, ar putea atinge ținte, oriunde în lume. Submarinele ascunse în adâncuri pot lansa focoase nucleare cu rachetele Julang 3. Dar și avioanele pot purta rachete cu rază lungă JingLei 1. Cu alte cuvinte: China poate răspunde oricărui tip de atac.

Urmează rachetele hipersonice seria YingJI-Eagle attack, proiectate pentru a distruge portavioane și alte ținte mari cu viteze hipersonice. Sunt atât de rapide încât radarele abia le detectează.

China a prezentat și arme cu laser de mare energie și microunde montate pe nave sau camioane și destinate apărării antiaeriene și împotriva dronelor. Practic vorbim de o tehnologie de ultimă generație care poate doborî drone sau avioane… doar cu un fascicul de lumină.

Spectaculoase au fost și dronele autonome. Avem drone invizibile, loyal wingmen, care zboară alături de avioane de luptă. Submarine robotice capabile să lanseze mine. Și chiar câini-robot care merg în formație, pregătiți de luptă. Este imaginea războiului viitorului.

Și, în premieră, a apărut HQ-29. O rachetă capabilă să doboare sateliți de pe orbită. Cu asta, China arată că își extinde puterea și în spațiu.

Toate aceste arme transmit același mesaj: China vrea să fie respectată și temută. O superputere militară care domină uscatul, marea, aerul și chiar cosmosul.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”

