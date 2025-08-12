Ce speră să obțină Rusia după întâlnirea dintre Trump și Putin. Moscova, deschisă spre "normalizarea relațiilor" cu SUA

Moscova speră că viitoarea întâlnire dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump va da un impuls normalizării relaţiilor dintre cele două ţări, relatează agenţia de presă TASS citată de AFP.

"Sperăm că viitoarea întâlnire la nivel înalt va da un impuls normalizării relaţiilor bilaterale", a declarat ministrul de Externe adjunct, Serghei Riabkov (foto, articol).

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că se aşteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului programat vineri, în Alaska, în care cei doi lideri vor discuta despre o rezolvare a războiului din Ucraina, notează AFP, citată de Agerpres.

Întâlnirea de vineri, 15 august, va fi prima între preşedintele rus Vladimir Putin şi un preşedinte al SUA de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022.

Între timp, liderii statelor membre ale UE, cu excepţia Ungariei, au semnat o declaraţie comună prin care atrag atenția că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei.

''Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unei încetări a focului sau a reducerii ostilităţilor'', indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepţia Ungariei, difuzată marţi dimineaţă pe website-ul consilium.europa.eu.

''Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile preşedintelui Trump cu privire la încheierea războiului de agresiune al Rusiei contra Ucrainei şi la realizarea unei păci juste şi durabile şi securităţii pentru Ucraina. O pace justă şi durabilă care aduce stabilitate şi securitate trebuie să respecte dreptul internaţional, printre care principiile independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi acela că frontierele internaţionale nu trebuie să fie schimbate prin forţă. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina'', arată textul declaraţiei.

De asemenea, liderii semnatari subliniază că războiul de agresiune rus împotriva Ucrainei are implicaţii mai ample pentru securitatea europeană şi internaţională şi anunţă că Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite şi alţi parteneri, vor continua să furnizeze Kievului sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar şi diplomatic, întrucât Ucraina îşi exercită dreptul său intrinsec de autoapărare.

''UE şi statele sale membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanţiile de securitate pe baza competenţelor şi capacităţilor respective, în concordanţă cu dreptul internaţional, şi cu deplina respectare a politicii de apărare şi securitate a anumitor state membre şi ţinând cont de interesele de securitate şi apărare ale tuturor statelor membre. Uniunea Europeană subliniază dreptul intrinsec al Ucrainei de a-şi alegere propriul destin şi va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE'', indică declaraţia în încheiere, potrivit Agerpres.

