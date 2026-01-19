Mercedes-Benz produce un model anume de automobil în Ungaria. Vor ieși de pe bandă chiar și 350.000 de vehicule anual

Fabrica va putea creşte capacitatea de producţie până la 350.000 de vehicule pe an. Extinderea producţiei susţine obiectivul Ungariei de a ajunge la o producţie anuală de un milion de maşini, a anunţat luni ministrul Comerţului şi Afacerilor Externe, Péter Szijjártó, informează MTI şi publicaţia Hungary Today, preluate de Agerpres.

Péter Szijjártó a participat la ceremonia de lansare a producţiei şi a subliniat că acest moment reprezintă o nouă etapă importantă în strategia de dezvoltare a companiei germane, constituind o bază solidă pentru portofoliul său viitor, dar şi un succes major pentru oraşul Kecskemét şi pentru Ungaria.

Oficialul a declarat că Mercedes-Benz a construit la Kecskemét a doua fabrică a grupului, care este şi cea mai mare unitate de producţie auto din Ungaria situată într-un singur oraş. El a precizat că, în prezent, compania are aproximativ 4.500 de angajaţi, fiind cel mai mare angajator din regiune.

Investiții serioase în industria auto, 65.000 de noi joburi

Potrivit ministrului, în ultimii şapte ani au fost realizate în Ungaria 452 de investiţii majore în industria auto, cu o valoare totală de 6.800 de miliarde de forinţi. Aceste investiţii au generat 65.000 de noi locuri de muncă şi au contribuit la creşterea valorii producţiei din industria auto la peste 10.000 de miliarde de forinţi anual.

În acest context, Péter Szijjártó a declarat: „Securitatea economică şi fizică este acum mai importantă ca niciodată. În plus, un argument bun în favoarea Ungariei este că are cele mai scăzute impozite din Europa, iar forţa de muncă din Ungaria este fără îndoială printre cele mai bune din Europa”.

El a mai subliniat că Ungaria este una dintre doar trei ţări din lume care găzduiesc capacităţi de producţie pentru toate cele trei mărci auto premium din Germania.

