Participarea Mirabelei Grădinaru la această reuniune a avut loc la invitația Primei Doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, relatează Agerpres.

Reuniunea de anul acesta a avut o semnificație specială întrucât a coincis cu aniversarea Zilei Independenței Ucrainei.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook 'România în Lumină', evenimentul din acest an s-a concentrat pe reziliența societăților în momente de criză și incertitudine, precum și puterea comunităților de a se redresa, de a rămâne unite și puternice pentru a acționa spre binele cetățenilor.

'Dincolo de lecțiile învățate de Ucraina în contextul războiului, fiecare stat și-a împărtășit experiența în ceea ce privește capacitatea oamenilor și a instituțiilor de a se adapta, de a face față presiunilor și de a se regenera. Cu prilejul summitului a fost lansat și un Vocabular Global al Rezilienței, iar fiecare partener al șefilor de state a prezentat un concept național relevant. Contribuția României la Vocabularul Rezilienței a fost cuvântul 'dârzenie', iar Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a explicat alegerea acestui termen: 'Cuvântul 'dârzenie' exprimă hotărâre, dar și capacitatea oamenilor și a comunităților de a rămâne în picioare atunci când circumstanțele sunt dificile, păstrându-și demnitatea, esența și sentimentul responsabilității. Este vorba despre protejarea a ceea ce este esențial, despre sprijinul reciproc și despre apărarea valorilor comune ale comunității noastre'', precizează sursa citată.

În acest context, Mirabela Grădinaru și-a exprimat admirația pentru reziliența 'extraordinară' demonstrată de Ucraina în contextul războiului și determinarea poporului de a-și apăra căminele, libertatea, identitatea și viitorul.

Ea a evidențiat că solidaritatea poporului român cu cel ucrainean este tot o formă de reziliență, prin sprijinul acordat de comunitățile românești familiilor și copiilor ucraineni și prin sprijinirea eforturilor umanitare.

'În fața provocărilor pe care le împărtășim astăzi, se desprinde un adevăr fundamental - atunci când societățile rămân unite, presiunea nu le poate fragiliza. Dimpotrivă, va scoate în evidență cu și mai multă claritate forța interioară de care acestea dispun', a arătat Mirabela Grădinaru, conform sursei citate.

Summitul dedicat partenerilor liderilor mondiali a fost lansat în anul 2020 de Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, cu scopul de a crea o platformă de dezbatere pe teme cu implicații asupra dezvoltării societății, bunăstării cetățenilor, educației și sănătății.