Românul despre care Viktor Orban spune că este o legendă a Ungariei. Se vor întâlni la Budapesta

Laszlo Boloni este o legendă a Ungariei, a spus premierul maghiar Viktor Orban, într-o avanpremieră a filmului despre viața unuia dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile. Boloni și Orban se vor întâlni pe 5 noiembrie la Budapesta.

Laszlo Boloni este o legendă a Ungariei, iar filmul despre viața acestuia este o nostalgie și un memento al epocii de aur, a spus luni premierul maghiar Viktor Orban, într-o avanpremieră pe pagina sa de Facebook a documentarului care face deja furori în Transilvania.

”Este legendar și pe marele ecran! László Bölöni este pe bună dreptate cea mai mare figură a fotbalului transilvanian, o legendă a istoriei sportului maghiar. După Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Europene.

Filmul este nostalgie și un suvenir pentru noi, o privire asupra epocii eroice pentru posteritate. Astăzi este marea premieră, iar din 6 noiembrie putem face cu toții parte din viața legendei”, a scris Viktor Orban, alături de o poză în care apare alături de Loți și mesajul scurt ”Boloni în cinematografe”.

FIlmul despre viața lui Boloni, lansat pe 5 noiembrie la Budapesta și pe 16 noiembrie la București

Viktor Orban se referă la documentarul ”Boloni – Legenda care unește”, lansat la finalul lunii octombrie în județul Mureș.

Pe 5 noiembrie, filmul care se bucură de o primire entuziastă în rândul transilvănenilor va fi lansat și la Budapesta, pentru ca pe 16 noiembrie să fie proiectat și în București.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













