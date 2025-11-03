Românul despre care Viktor Orban spune că este o legendă a Ungariei. Se vor întâlni la Budapesta
Laszlo Boloni este o legendă a Ungariei, a spus premierul maghiar Viktor Orban, într-o avanpremieră a filmului despre viața unuia dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile. Boloni și Orban se vor întâlni pe 5 noiembrie la Budapesta.
”Este legendar și pe marele ecran! László Bölöni este pe bună dreptate cea mai mare figură a fotbalului transilvanian, o legendă a istoriei sportului maghiar. După Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Europene.
Filmul este nostalgie și un suvenir pentru noi, o privire asupra epocii eroice pentru posteritate. Astăzi este marea premieră, iar din 6 noiembrie putem face cu toții parte din viața legendei”, a scris Viktor Orban, alături de o poză în care apare alături de Loți și mesajul scurt ”Boloni în cinematografe”.
FIlmul despre viața lui Boloni, lansat pe 5 noiembrie la Budapesta și pe 16 noiembrie la București
Viktor Orban se referă la documentarul ”Boloni – Legenda care unește”, lansat la finalul lunii octombrie în județul Mureș.
Pe 5 noiembrie, filmul care se bucură de o primire entuziastă în rândul transilvănenilor va fi lansat și la Budapesta, pentru ca pe 16 noiembrie să fie proiectat și în București.
03-11-2025 21:28