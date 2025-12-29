Starul american George Clooney a devenit oficial cetățeanul altei țări. ”Acesta a fost motivul principal”

Stiri Mondene
29-12-2025 | 21:05
george clooney
IMAGO

George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin şi cei doi copii ai lor sunt cetăţeni francezi. Aceasta a fost oficializată printr-un decret din 26 decembrie, publicat în Jurnalul Oficial din 27 decembrie, scrie Le Figaro.

 

autor
Cristian Anton

Actorul, care petrece mult timp în Europa şi în special în Franţa, nu a făcut publică cererea sa. Dar, la fel ca mulţi profesionişti de la Hollywood, actorul este din ce în ce mai nemulţumit de politica condusă de Donald Trump în ţara sa.

Familia a depus o cerere oficială la autorităţile din Var, unde deţine o proprietate în Brignoles din 2021. În acelaşi timp cu George Clooney, soţia sa Amal Alamuddin şi cei doi copii ai lor, Alexander şi Ella, au devenit cetăţeni francezi.

„Îmi place cultura franceză şi limba voastră, chiar dacă după 400 de zile de cursuri sunt tot la fel de slab”, a explicat George Clooney la microfonul RTL, la începutul lunii decembrie. „Cel mai fericit loc pentru noi este ferma aceasta, unde copiii se distrează, aşa cum am făcut şi eu când eram mic în Kentucky. Îmi place foarte mult viaţa pe care o ducem acolo”, a adăugat el, referindu-se la proprietatea lor din Var. ”Aici nu facem poze copiilor noştri. Nu sunt paparazzi ascunşi la ieşirea de la şcoală. Este esenţial pentru noi. Voiam un loc unde copiii noştri să aibă şansa de a duce o viaţă normală. Acesta a fost motivul principal”.

Cumpărată în 2021 de cuplu, proprietatea include o clădire din secolul al XVIII-lea situată în mijlocul unui teren de 172 de hectare, cu piscină şi teren de tenis.

Citește și
Amal și George Clooney
Motivul pentru care George Clooney s-a mutat cu familia la o fermă din Franța

În martie, preşedintele Statelor Unite l-a calificat pe star drept „actor de mâna a doua”, după ce actorul şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la libertatea presei în Statele Unite.

Piesa „Good Night, And Good Luck”, de pe Broadway, i-a dat de gândit. Adaptată după filmul pe care l-a produs, aceasta este un thriller care prezintă jurnalişti confruntaţi cu misterele puterii americane.

Clooney, despre Trump: ”Nu-mi pasă că mă numește actor de mâna a doua”

Potrivit lui Clooney, mesajul este că „adevărul şi integritatea jurnalistică rezistă fricii de dezinformare”. Un discurs care găseşte ecouri în actualitate, cu „un guvern căruia îi place să aplice amenzi sau să folosească companiile pentru a-i umili şi a-i speria pe jurnalişti”, a declarat el la microfonul CBS.

Fervent democrat, actorul nu regretă deloc declaraţiile sale, chiar şi după batjocura lui Trump. „Nu-mi pasă că mă numeşte actor de mâna a doua”, a replicat George Clooney la CBS.

„Îl cunosc pe Donald Trump de foarte mult timp. Meseria mea nu este să-i fac pe plac preşedintelui Statelor Unite. Meseria mea este să încerc să spun adevărul când pot şi când am ocazia”.

Vedeta din „Ocean’s Eleven” se declară conştientă că „această idee nu poate fi pe placul tuturor”. Dovada este că „Elon Musk a spus deja ce părere are despre mine”, glumeşte el. Actorul reaminteşte că are „dreptul de a-şi exprima adevărul, chiar dacă acesta este contrar celui al republicanilor”.

Săptămâna trecută, o altă personalitate de la Hollywood şi-a exprimat dorinţa de a deveni cetăţean francez: Jim Jarmusch. Regizorul a precizat că a demarat demersurile necesare, fiind în căutarea „unui loc care să-i permită să evadeze din Statele Unite”. „Demersurile sunt în curs, a declarat el pentru France Inter. Sunt puţin în întârziere, dar da, o voi face”. 

Amal și George Clooney au atras toate privirile la Veneția, la premiera filmului „Jay Kelly”. Cum au apărut pe covorul roșu

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, george clooney, cetățenie,

Dată publicare: 29-12-2025 21:05

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
George Clooney, despre jaful de la Luvru: „S-au descurcat bine”. VIDEO
Stiri Mondene
George Clooney, despre jaful de la Luvru: „S-au descurcat bine”. VIDEO

George Clooney, aflat la avanpremiera filmului "Jay Kelly, a răspuns la întrebările revistei americane Variety şi a reacţionat în special la jaful de la Luvru.

Motivul pentru care George Clooney s-a mutat cu familia la o fermă din Franța
Stiri Mondene
Motivul pentru care George Clooney s-a mutat cu familia la o fermă din Franța

George Clooney a declarat că decizia sa de a se stabili în Franța a fost motivată de dorința de a le oferi copiilor săi un start mai bun în viață decât dacă ar fi rămas în Statele Unite.

Vladimir Putin l-a interzis și pe George Clooney în Rusia. Ce motiv a mai inventat Kremlinul
Stiri Mondene
Vladimir Putin l-a interzis și pe George Clooney în Rusia. Ce motiv a mai inventat Kremlinul

Fundaţia actorului George Clooney şi a soţiei sale, avocata Amal Clooney, care luptă în special pentru dreptate şi egalitate, a fost declarată indezirabilă şi, prin urmare, interzisă pe teritoriul Rusiei, a anunţat Parchetul General de la Moscova,

George Clooney, iritat de afirmaţia lui Tarantino. „Nu este un star de la Hollywood
Stiri Mondene
George Clooney, iritat de afirmaţia lui Tarantino. „Nu este un star de la Hollywood"

La 30 de ani după ce au luptat împreună cu vampirii în "From Dusk till Dawn", gentlemanul George Clooney (63 de ani) din "Ocean's Eleven" a lăsat deoparte politeţea pentru a-i răspunde regizorului Quentin Tarantino.

 

George Clooney, categoric: „Îl iubesc pe Joe Biden, dar avem nevoie de un nou candidat
Stiri externe
George Clooney, categoric: „Îl iubesc pe Joe Biden, dar avem nevoie de un nou candidat". Editorial dur în NYT

„Îl iubesc pe Joe Biden, dar avem nevoie de un nou candidat". Sub acest titlu intervine George Clooney în discuția tot mai aprinsă, despre candidatura lui Joe Biden, pentru al doilea mandat.

Recomandări
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Decembrie 2025

01:01:27

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28