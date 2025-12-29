Horoscop 30 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Schimbări și oportunități pe final de an

Horoscop cu Neti Sandu
29-12-2025 | 21:12
neti sandu
PRO TV

Horoscop 30 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O să facem slalom uriaș printre obstacole ca să ajungem cu bine la destinație, să nu ne rătăcim pe traseu și la propriu, și la figurat.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 3 și să spunem clar și răspicat ce ne dorim, fără echivoc.

Horoscop 30 decembrie 2025 – CAPRICORN

O să vă bucurați de susținere din partea unor oameni care vă apreciază și o să lichidați niște restanțe; duceți o serie de proiecte la bun sfârșit, ca să începeți anul cu forțe proaspete.

Horoscop 30 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate le-ați pregătit o surpriză celor dragi; fie îi luați cu voi unde plecați în vacanță, fie rămâneți încă o zi, două cu ei acasă, înainte de plecare.

Horoscop 30 decembrie 2025 – PEȘTI

E bine să fixați încă o dată detaliile referitoare la o plecare, ca să nu aveți surprize și să aveți alături oameni cu care vă simțiți cel mai bine.

neti sandu
Horoscop 29 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Voie bună și o stare de bine

Horoscop 30 decembrie 2025 – BERBEC

O să vă puteți deplasa cu ușurință dacă vă invită prietenii să mergeți într-un alt oraș ca să petreceți pe-acolo noaptea dintre ani, și chiar o să fie frumos.

Horoscop 30 decembrie 2025 – TAUR

Vestile sunt amestecate: banii pe care trebuia să-i primiți vin, dar poate în tranșe, azi și mâine; e nevoie de insistență, iar întâlnirile și plecările mai suportă unele modificări.

Horoscop 30 decembrie 2025 – GEMENI

Cineva își face curaj să vă invite la o petrecere de Revelion și oferta pare atât de tentantă încât ați putea renunța la planul vostru inițial.

Horoscop 30 decembrie 2025 – RAC

Rudele și prietenii vor să vă vedeți zilele acestea; organizați-vă astfel încât să ajungeți pe la fiecare pe parcursul acestor zile.

Horoscop 30 decembrie 2025 – LEU

Se poate să vă treziți cu o plecare subită într-o stațiune de agrement, chiar și în altă țară; poate fi cadoul vostru de Revelion din partea ființei iubite.

Horoscop 30 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Puteți face unele schimbări acasă și să începeți pregătirile pentru venirea noului an, mai ales dacă veți fi gazdă; nu va fi puțin de lucru.

Horoscop 30 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Dati telefon, email, și banii se vor pune în mișcare sau vor ajunge în contul vostru; veți putea să vă vedeți de plecări, evenimente și distracții.

Horoscop 30 decembrie 2025 – SCORPION

O întâlnire neașteptată și următoarele zile vor sta sub semnul surprizelor; vă puteți reface viața sentimentală și lăsa în urmă neînțelegerile.

Horoscop 30 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Aveți energie, chef de viață, prospețime și o să fiți ingenioși în pregătirile pentru Anul Nou, în special în privința ținutelor pe care le veți purta.

