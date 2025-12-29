Un nou nume pe lista miliardarilor. Cum i-a explodat averea în ultimii doi ani

Stiri externe
29-12-2025 | 20:58
Beyonce
Getty

Averea cântăreței Beyoncé trecut oficial de un miliard de dolari, potrivit celebrei reviste Forbes și se înscrie pe o listă scurtă de artiști miliardari, pe care se află și soțul ei, Jay-Z.

autor
Stirileprotv

Această performanță se datorează succesului turneelor Renaissance World Tour din 2023, care a generat încasări de peste 600 de milioane de dolari, și a mult mai recentului Cowboy Carter Tour.

Doar alți patru muzicieni au atins acest prag, printre care Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna și Bruce Springsteen, potrivit Forbes.

În iulie 2025, Beyoncé a încheiat turneul Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit, aferent celui de-al optulea album de studio al său, care poartă același nume, lansat pe 29 martie 2024 și care a însemnat concerte pe 32 de stadioane din Statele Unite și Europa.

Citește și
vladimir putin
Mânie la Kremlin. Ce i-a spus Vladimir Putin lui Donald Trump la telefon

Cel mai bogat om al planetei rămâne Elon Musk. Fondatorul Tesla și Space X are o avere de peste 736 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Este urmat de Larry Page, co-fondator al companiei Google, cu 256 de miliarde de dolari și Larry Ellison, fondator Oracle, cu 245 de miliarde, cu două mai multe decât șeful Amazon Jeff Bezos.

Sursa: Forbes

Etichete: beyonce,

Dată publicare: 29-12-2025 20:58

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
NEWS ALERT Transfer stelar pentru Radu Drăgușin! Echipa care luptă pentru semnătura lui
Citește și...
Mânie la Kremlin. Ce i-a spus Vladimir Putin lui Donald Trump la telefon
Stiri externe
Mânie la Kremlin. Ce i-a spus Vladimir Putin lui Donald Trump la telefon

Președintele rus Vladimir Putin l-a informat luni pe omologul său american Donald Trump că își va revizui poziția și angajamentul față de unele înțelegeri încheiate în etapa anterioară a negocierilor privind soluționarea conflictului din Ucraina.

Un nou dezastru în Spania, de sărbători. Viiturile au lovit mari orașe. O persoană a murit, mai multe sunt dispărute
Stiri externe
Un nou dezastru în Spania, de sărbători. Viiturile au lovit mari orașe. O persoană a murit, mai multe sunt dispărute

Sărbătorile au adus multe necazuri în sudul și estul Spaniei. Cel puțin o persoană a murit și două sunt date dispărute, după ce râurile umflate de ploi au luat pe sus mașini și motociclete.

Ce au răspuns maghiarii la întrebarea dacă Ungaria va mai exista și peste 1.000 de ani
Stiri externe
Ce au răspuns maghiarii la întrebarea dacă Ungaria va mai exista și peste 1.000 de ani

Aproape trei sferturi dintre maghiarii chestionați într-un sondaj plătit de Guvernul Viktor Orban s-au arătat convinși că Ungaria va exista ca țară și peste 1.000 de ani. Chestionarul promovează agresiv ideea suveranității, politica oficială a Budapestei.

 

Recomandări
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”
Stiri Politice
În ce condiții poate fi încheiat mandatul unui judecător CCR care boicotează votul. „Nu au dreptul să se abțină”

Pentru a treia oară, Curtea Constituțională amână soluția pentru proiectul pensiilor magistraților, după ce patru judecători, toți propuși de PSD, nu s-au prezentat la ședință.  

Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase
Stiri Economice
Previziuni economice pentru 2026. Economia crește încet, dar sigur. România poate bifa un record de fonduri europene atrase

Economia pornește anul într-un ritm temperat, iar managerii din toate domeniile rămân prudenți în primele luni. Cum costurile sunt tot mari, angajările au fost amânate pentru moment.  

Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului
Stiri externe
Rusia susține că Ucraina a atacat una dintre reședințele lui Putin. „Schimbăm poziția de negociere”. Reacția Kievului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Decembrie 2025

01:01:27

Alt Text!
La Măruță
29 Decembrie 2025

01:30:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28