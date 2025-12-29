Un nou nume pe lista miliardarilor. Cum i-a explodat averea în ultimii doi ani
Averea cântăreței Beyoncé trecut oficial de un miliard de dolari, potrivit celebrei reviste Forbes și se înscrie pe o listă scurtă de artiști miliardari, pe care se află și soțul ei, Jay-Z.
Această performanță se datorează succesului turneelor Renaissance World Tour din 2023, care a generat încasări de peste 600 de milioane de dolari, și a mult mai recentului Cowboy Carter Tour.
Doar alți patru muzicieni au atins acest prag, printre care Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna și Bruce Springsteen, potrivit Forbes.
În iulie 2025, Beyoncé a încheiat turneul Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit, aferent celui de-al optulea album de studio al său, care poartă același nume, lansat pe 29 martie 2024 și care a însemnat concerte pe 32 de stadioane din Statele Unite și Europa.
Cel mai bogat om al planetei rămâne Elon Musk. Fondatorul Tesla și Space X are o avere de peste 736 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Este urmat de Larry Page, co-fondator al companiei Google, cu 256 de miliarde de dolari și Larry Ellison, fondator Oracle, cu 245 de miliarde, cu două mai multe decât șeful Amazon Jeff Bezos.
Sursa: Forbes
