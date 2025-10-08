John Clarke, laureat Nobel pentru fizică, denunţă politica ştiinţifică a lui Trump. Cercetătorii sunt afectaţi grav

Stiri externe
08-10-2025 | 12:06
John Clarke
AFP

John Clarke, unul dintre laureaţii Premiului Nobel pentru fizică din 2025, a denunţat marţi eforturile lui Donald Trump de a transforma peisajul ştiinţific din Statele Unite, pe care le-a calificat drept „o problemă extrem de gravă”.

autor
Sabrina Saghin

Politica preşedintelui american în domeniul ştiinţei s-a tradus, în special, de la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie, prin reduceri drastice ale finanţării cercetării şi concedieri de oameni de ştiinţă din organismele federale.

John Clarke avertizează că ştiinţa americană este paralizată

Acest lucru va paraliza o mare parte din cercetarea ştiinţifică din Statele Unite”, a declarat John Clarke pentru AFP, adăugând că cunoaşte persoane care au suferit reduceri semnificative ale finanţării.

Cercetătorul britanic în vârstă de 83 de ani, care marţi a primit premiul Nobel pentru fizică împreună cu alţi doi oameni de ştiinţă pentru descoperirile lor în mecanica cuantică, a subliniat că ei înşişi au beneficiat de resurse semnificative în perioada în care au desfăşurat cercetările, acum aproximativ patru decenii.

Clarke spune că efectele politicilor lui Trump vor dura ani întregi

Va fi dezastruos dacă acest lucru va continua”, a avertizat John Clarke, de la Universitatea din California, Berkeley.

Citește și
Fred Ramsdell
Câştigătorul premiului Nobel pentru Medicină din acest an, de negăsit. Unde „se bucură de viaţă la maxim” Fred Ramsdell

„Presupunând că actualul guvern va ajunge în cele din urmă la sfârşitul mandatului, ar putea dura un deceniu pentru a reveni la nivelul la care eram acum şase luni”, a estimat el, adăugând că este vorba de o „problemă enormă”, „total de neînţeles pentru orice om de ştiinţă”.

Americana Mary E. Brunkow, co-laureată a premiului Nobel pentru Medicină acordat luni, a insistat marţi asupra importanţei finanţării publice pentru cercetarea ştiinţifică. Interogaţi de AFP, mai mulţi responsabili ai premiului Nobel au estimat că, atacând în acest fel ştiinţa, Donald Trump riscă să facă ca ţara sa să-şi piardă locul de naţiune lider în cercetarea ştiinţifică, cu repercusiuni în întreaga lume.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, Nobel,

Dată publicare: 08-10-2025 12:06

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Ce descoperiri în domeniul fenomenelor cuantice au făcut laureații de anul acesta
Stiri actuale
Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Ce descoperiri în domeniul fenomenelor cuantice au făcut laureații de anul acesta

Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost acordat oamenilor de știință John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru contribuțiile lor esențiale la înțelegerea fenomenelor cuantice la scară macroscopică.

Câştigătorul premiului Nobel pentru Medicină din acest an, de negăsit. Unde „se bucură de viaţă la maxim” Fred Ramsdell
Cultura
Câştigătorul premiului Nobel pentru Medicină din acest an, de negăsit. Unde „se bucură de viaţă la maxim” Fred Ramsdell

Comitetul Nobel nu a reuşit să ia legătura cu câştigătorul premiului Nobel pentru Medicină din acest an, care „se bucură de viaţă la maxim” într-o excursie de drumeţii „departe de civilizaţie”.

Premiul Nobel 2025 pentru Medicină a fost anunțat luni la Stockholm. Donald Trump este nominalizat pentru Pace
Stiri Diverse
Premiul Nobel 2025 pentru Medicină a fost anunțat luni la Stockholm. Donald Trump este nominalizat pentru Pace

Premiile Nobel vor fi anunţate începând de luni. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.

Recomandări
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Stiri Politice
CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, dar și cele privind măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

Judecătorii Curții Constituționale au amânat din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților, fiind anunțată data de 20 octombrie. De asemenea, a fost amânată și decizia privind măsurile fiscale.

Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau
Stiri actuale
Străzile s-au umplut cu apă în zonele de la periferia Bucureștiului, în plin Cod Roșu. Capacele canalelor pluteau

România se află sub influența ciclonului Barbara. Capitala și cinci județe din sudul țării sunt de marți seară sub cod roșu de ploi torențiale.

O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor
Stiri actuale
O localitate din Constanța este izolată complet din cauza apelor. Drumurile sunt blocate în urma inundațiilor

O localitate din judeţul Constanţa este momentan izolată din cauza acumulării masive de apă şi a revărsării unui canal colector.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 08 Octombrie 2025

03:13:12

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 07 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Octombrie 2025

01:45:00

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28