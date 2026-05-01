Talankin spune că avea premiul în bagajul de mână pentru un zbor spre Germania, miercuri, însă a fost oprit de securitate pe aeroportul John F. Kennedy, deoarece i s-a spus că trofeul ar putea fi folosit ca armă, potrivit BBC.

Însă, când a ajuns în Germania, Oscarul nu mai era.

Compania aeriană caută statueta

Compania Lufthansa, care l-a ajutat să împacheteze premiul într-o cutie pentru zbor, deoarece Talankin nu avea bagaj de cală, a transmis că tratează incidentul cu „grijă și urgență” și că desfășoară o „investigație internă amplă” pentru a găsi trofeul.

„Regretăm profund această situație. Echipa noastră tratează cazul cu maximă atenție și urgență și desfășurăm o căutare internă completă pentru a ne asigura că Oscarul este găsit și returnat cât mai repede posibil”, a transmis compania aeriană.

BBC a contactat Academia de Arte și Științe Cinematografice, precum și Administrația pentru Securitatea Transporturilor din SUA (TSA), instituția care se ocupă de controalele de securitate și care l-a oprit pe Talankin să transporte statueta în bagajul de mână.

Probleme neașteptate la controlul de securitate

Producătoarea executivă a documentarului BBC, Robin Hessman, a declarat că a vorbit la telefon, pe speaker, cu Talankin și reprezentanții TSA pentru a-l ajuta în aeroport, deoarece acesta nu vorbește fluent limba engleză.

Ea a precizat că regizorul a mai zburat de mai multe ori cu Oscarul și cu premiul BAFTA, ambele câștigate anul acesta, atât în SUA, cât și pe rute internaționale, fără să întâmpine probleme.

„Asta nu i s-ar fi întâmplat lui Leonardo DiCaprio”, a spus ea.

Talankin, co-regizor și protagonist al documentarului câștigător la categoria „Cel mai bun lungmetraj documentar”, călătorește frecvent cu trofeul pentru a-l prezenta la evenimente și proiecții.

În această călătorie la New York, el l-a oferit inclusiv unor studenți, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri după vizionarea filmului.

BBC a văzut imagini în care angajații Lufthansa împachetează Oscarul folosind bandă adezivă și folie cu bule.

Un premiu valoros și o poveste controversată

O statuetă Oscar are 34 cm înălțime și cântărește 3,9 kg. Costul de producție este estimat între 400 și 1.000 de dolari.

„Mr Nobody Against Putin” este un documentar realizat de Talankin, care prezintă intensificarea propagandei de război într-o școală din Rusia, unde acesta lucra, după invazia Ucrainei din februarie 2022.

Regizorul trăiește acum în exil, în Europa, pentru siguranța sa.

Autoritățile din Rusia au interzis documentarul pe trei platforme de streaming, susținând că acesta „propagă extremism și terorism”.