Cum să ne facem poftele fără să ne îngrășăm? Sărind peste mese și reducând porțiile! Iată câteva sfaturi practice:

dormiți cât mai mult dimineața, în felul ăsta sunt șanse să pierdeți/să săriți peste micul dejun;

începeți ziua cu o cafea cu lapte, ține stomacul plin timp de 3 ore, numai bine cât să urmeze masa de prânz;

consumați zilnic o porție de ciorbă sau supă, hidratează și umple burta cu puține calorii.

Combinați legume proaspete de toate culorile într-o salată asortată, peste care puneți carne sau pește la grătar, somon afumat, șuncă, brânză, ou fiert… este dietetic și echilibrat, ne ia timp să mestecăm și avem impresia că am mâncat mult;

nu uitați că proteinele au calorii negative, deci puteți consuma porții generoase de carne sau pește, dau sațietate crescută și nu afectează silueta;

dacă doriți un desert, fructele și înghețata sunt varianta cea mai sigură; atenție la sucul de fructe, un pahar de suc, fie fresh sau natural, este echivalent cu un pahar de bere!

Apropo de bere, aveți grijă la consumul de alcool, cea mai sigură variantă este vinul, cu 80 cal/pahar, iar cea mai neinspirată alegere sunt cocktail-urile, pentru că au sirop de zahăr;

faceți din produsele lactate un prieten, cresc eficiența slăbitului cu 30% și hidratează mai bine decât apa;

țineți cont că preparatele din paste făinoase sau orez pot conține multă grăsime ascunsă; și sosurile trebuie evitate sau cerute separat, socotiți 100 cal pentru fiecare lingură de sos.

Evitați produsele prăjite, sunt pline de calorii și greu de digerat, alegeți preparate cât mai simple, gătite la grătar sau la cuptor. Consumați cât de des puteți pește și fructe de mare, reprezintă un aport esențial de acizi grași Omega 3, cu rol antiinflamator și de regenerare a tuturor celulelor; în plus, sunt bogate în proteine și țin de foame pentru puține calorii. Cu pește și legume reglăm metabolismul și slăbim, acolo unde dieta cu grătar și salată nu mai dă rezultate.

Profitați de prezența celor din jur și împărțiți mâncarea cu prietenii sau familia, în felul ăsta puteți să gustați din mai multe preparate și să vă faceți poftele fără să depășiți bugetul de calorii. Și, dacă tot ieșiți la iarbă verde ca să faceți grătare, bucurați-vă de natură, mișcați-vă cât mai mult și mâncați cât mai puțin.