La cina de gală cu presa din capitala federală de sâmbăta trecută, un bărbat puternic înarmat a pătruns în forță printr-un punct de control de securitate și a fost copleșit de forțele de ordine. S-au tras focuri de armă, iar Trump a fost pus în siguranță de gărzile sale de corp.

Imagini publicate de procurori

Procurorul american pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a declarat că filmarea a fost făcută publică pentru a demonstra că „nu există nicio dovadă că împușcăturile au fost rezultatul unui foc prietenos”.

Pirro a spus că înregistrarea video a fost furnizată instanțelor și îl arată pe presupusul atacator, Cole Allen, împușcând un ofițer al Serviciului Secret.

Suspectul, filmat înainte de atac

„Videoclipul îl arată, de asemenea, pe Allen cum supraveghează zona adiacentă Hotelului Hilton cu o zi înainte de atac. Biroul meu, împreună cu FBI-ul, vor continua această anchetă extinsă pentru a-l aduce pe Cole Allen în fața justiției”, a scris ea pe X.

Videoclipul, care include imagini compilate din diferite zile, îl arată pe Cole în sala de sport a hotelului și mergând pe un coridor. Clipurile, unele dintre ele fiind încetinite, accelerate sau adnotate, nu includ înregistrări audio.

Allen a fost acuzat luni de tentativă de asasinare a lui Trump.