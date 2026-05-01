Săptămâna 4 – 11 mai 2026

Debutul intervalului aduce un regim pluviometric deficitar în cea mai mare parte a țării. Cu alte cuvinte, precipitațiile vor fi sub media climatologică specifică începutului de mai, semn că vremea poate fi mai stabilă și mai uscată decât în mod obișnuit.

Săptămâna 11 – 18 mai 2026

În această perioadă apar primele diferențieri mai clare între regiuni.

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei în vestul, sud-vestul și local în centrul țării. În rest, valorile termice se vor menține în jurul mediilor climatologice.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi excedentare în regiunile nord-vestice, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de normal.

Săptămâna 18 – 25 mai 2026

Vremea se stabilizează la nivel național.

Temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă, cu posibile ușoare abateri pozitive în sud-vestul țării.

Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de normal în toate regiunile, ceea ce indică o săptămână echilibrată din punct de vedere meteorologic.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie 2026

Finalul intervalului aduce o ușoară tendință de încălzire în anumite regiuni.

Temperaturile medii vor fi ușor peste normal în vest, sud-vest și centru, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de mediile climatologice.

Precipitațiile vor fi local deficitare în vest și nord-vest, iar în celelalte regiuni se vor încadra în limite normale.