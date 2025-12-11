Câștigătorul Eurovision 2024 a anunțat că dă înapoi trofeul. „Nu mai are ce căuta pe rafturile mele”

Câștigătorul Concursului Eurovision 2024, Nemo, a anunțat că va „returna trofeul” după ce Israelului i s-a permis să participe la concursul de anul viitor.

Cântărețul elvețian, în vârstă de 26 de ani, a câștigat concursul cu piesa „The Code”, devenind primul muzician care s-a declarat deschis non-binar care a câștigat concursul și al treilea câștigător care a reprezentat Elveția. Cu toate acestea, el a anunțat că va returna trofeul la sediul EBU din Geneva, scrie metro.co.uk.

Într-o declarație publicată pe Instagram, artistul a scris: „Anul trecut am câștigat Eurovision și am primit trofeul. Și chiar dacă sunt extrem de recunoscător comunității din jurul acestui concurs și pentru tot ceea ce m-a învățat această experiență, atât ca persoană, cât și ca artist, astăzi nu mai simt că acest trofeu își are locul pe raftul meu. Eurovision susține că reprezintă unitatea, incluziunea și demnitatea pentru toți. Aceste valori au făcut ca acest concurs să fie semnificativ pentru mine. Dar participarea continuă a Israelului, în timpul a ceea ce Comisia internațională independentă de anchetă a ONU a concluzionat că este un genocid, arată un conflict clar între aceste idealuri și decizia luată de EBU.”

Artistul critică ipocrizia competiției

„Nu este vorba despre indivizi sau artiști. Concursul a fost folosit în repetate rânduri pentru a înmuia imaginea unui stat acuzat de grave încălcări ale dreptului internațional, în timp ce EBU a insistat că Eurovision este „apolitic”. Iar când țări întregi se retrag din cauza acestei contradicții, ar trebui să fie clar că ceva este profund greșit. De aceea am decis să trimit trofeul înapoi la sediul EBU din Geneva. Cu recunoștință și cu un mesaj clar. Trăiți ceea ce susțineți. Dacă valorile pe care le celebrăm pe scenă nu sunt trăite și în afara scenei, atunci chiar și cele mai frumoase cântece își pierd sensul.”, a continuat el.

Nemo și-a încheiat declarația scriind: „Aștept momentul în care cuvintele și acțiunile se vor alinia. Până atunci, trofeul este al vostru.”

Săptămâna trecută, Uniunea Europeană de Radiodifuziune a organizat un vot cu privire la participarea Israelului la evenimentul de anul viitor, decidând că țara va fi autorizată să participe.

Mai multe țări anunță boicotul

Cu toate acestea, la scurt timp după aceea, Irlanda, Spania, Slovenia și Țările de Jos au confirmat că vor boicota evenimentul din cauza includerii Israelului.

Pe măsură ce termenul limită pentru participare se apropia miercuri seara, Islanda a confirmat, de asemenea, că se retrage. Concursul din 2026 va avea loc la Viena, după victoria artistului austriac JJ la concursul din acest an.

La începutul acestui an, Nemo a susținut public apelurile de a interzice participarea Israelului la concursul din 2025, care a avut loc în luna mai în orașul Basel.

Nemo, unul dintre cei nouă artiști care au emis o declarație comună de solidaritate cu Palestina, a declarat pentru HuffPost UK: „Personal, consider că nu are sens ca Israelul să participe la acest concurs Eurovision. Și la Eurovision în general, în acest moment. Nu știu cât de mult vreau să intru în detalii, dar aș spune că nu susțin faptul că Israelul face parte din Eurovision în acest moment”.

Nemo a adăugat ulterior o declarație suplimentară, în care se arată: „Susțin apelul pentru excluderea Israelului din Concursul Eurovision. Acțiunile Israelului sunt în fundamentală contradicție cu valorile pe care Eurovision pretinde că le susține – pace, unitate și respect pentru drepturile omului”.

Artistul invocă valorile Eurovision

Mulți critici au acuzat EBU de „standarde duble” după ce Rusia a fost exclusă din competiție în urma invaziei sale în Ucraina în 2022.

Cu toate acestea, miercuri dimineață, directorul Eurovision, Martin Green, a publicat o declarație lungă în care a abordat controversa actuală.

Adresându-se direct fanilor concursului, el a scris: „Știu că sunteți profund afectați de evenimentele din Orientul Mijlociu și de modul în care aceste realități se leagă de Concursul Eurovision. Nimeni nu poate rămâne indiferent la ceea ce am văzut în această regiune în ultimii ani. Unii dintre voi ne-ați scris, v-ați exprimat opinia sau v-ați manifestat furia și durerea față de ceea ce considerați a fi tăcerea în fața tragediei. Vreau să vă spun că vă ascultăm. Înțelegem de ce sunteți atât de afectați și ne pasă și nouă. Concursul Eurovision a luat naștere acum 70 de ani – într-o Europă divizată și fracturată – ca simbol al unității, păcii și speranței prin muzică. Aceste fundamente nu s-au schimbat, la fel ca și scopul concursului. Acest concurs a supraviețuit și a prosperat în ciuda războaielor, tulburărilor politice și schimbării granițelor. În ciuda tuturor acestor evenimente, a rămas un loc în care oameni din toate colțurile Europei, și acum din întreaga lume, se pot reuni pentru a celebra creativitatea și conexiunea, în ciuda și datorită lumii din jurul nostru.”

„Știm că mulți fani vor ca noi să luăm o poziție clară cu privire la evenimentele geopolitice. Dar singura modalitate prin care Concursul Eurovision poate continua să unească oamenii este să ne asigurăm că ne ghidăm în primul rând după regulile noastre. Privind spre anul viitor, ne vom asigura că toate posturile de televiziune participante respectă regulile concursului și, dacă nu o vor face, vă promit personal că nu vom tolera acest lucru și vom lua atitudine.”, a mai spus el.

