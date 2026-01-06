Administrația Trump vrea să impună Groenlandei un acord pentru preluarea teritoriului. Ce prevede planul Casei Albe

„Lumea reală este guvernată de forță și de constrângere”, proclamă unul dintre cei mai influenți consilieri ai președintelui Trump drept explicație pentru intenția fermă de a stăpâni Groenlanda.

Controlul insulei, care este situată într-o poziție strategică și are resurse naturale semnificative, riscă să destrame alianța militară occidentală dacă presiunea din partea Washingtonului va escalada. Deja mai mulți lideri europeni avertizează că o eventuală preluare cu forța a Groenlandei de către americani ar însemna sfârșitul NATO.

Interviul acordat postului CNN de consilierul președintelui Trump a făcut valuri instantaneu.

Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe: „Groenlanda trebue să facă parte din Statele Unite. Este poziția oficială a guvernului SUA. Nici măcar nu este nevoie să ne gândim sau să discutăm despre asta în contextul pe care îl invocați, al unei operațiuni militare. Nimeni nu va lupta pe cale militară cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei. Adevărata întrebare este ce drept are Danemarca de a controla Groenlanda? SUA reprezintă forța NATO”.

Miller a făcut aceste declarații la o zi după ce Trump însuși și-a reiterat intenția de a controla insula cu resurse naturale din belșug de la petrol, gaze naturale, uraniu, nichel, cobalt și aur, până la diamante și rubine. Această bogăție este subexploatată din cauza legislației de mediu și a condițiilor naturale.

Lars-Christian Brask, deputat danez: „Poate avea câte baze dorește în Groenlanda, monitorizare, acces la minerale etc., dar evident respectând normele de mediu și plătind corect pentru toate. Știm că (Trump) e un agresor, cred că orice este posibil”.

Anders Vistisen, membru danez al Parlamentului European: „Aici vorbim de Groenlanda, nu de o dictatură a narcotraficanților. Vorbim de un aliat NATO! Prin urmare, mi se pare cutremurător și, sincer să fiu, stupid, să tot vorbești de capturarea unui teritoriu NATO”.

Potrivit ziarului The New York Times, declarațiile oficialilor americani sunt menite „să justifice viziunea unei noi ordini mondiale în care Statele Unite ar putea răsturna liber guverne naționale și ar putea acapara teritorii și resurse străine, atât timp cât acest lucru ar fi în interes național”.

Șefa guvernului de la Copenhaga a reacționat tăios.

Mette Frederiksen, premierul Danemarcei: „În primul rând, cred că președintele SUA ar trebui luat în serios atunci când spune că își dorește Groenlanda. Dar vreau să fie clar și faptul că, dacă Statele Unite aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește. Adică, inclusiv alianța noastră, NATO”.

Mai mulți lideri europeni și-au exprimat solidaritatea cu Danemarca.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „Alianța își pierde sensul dacă există conflicte sau acte de agresiune în rândul membrilor. Danemarca poate conta pe solidaritatea întregii Europe în acest caz, n-am niciun dubiu”.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Vreau să o spun răspicat. Viitorul Groenlandei ține de Groenlanda și de Regatul Danemarcei”.

Sebastian Hille, membru danez al Parlamentului European: „Teritoriile nu trebuie anexate cu forța! Am comunicat foarte clar Statelor Unite poziția noastră”.

Rasmus Sinding Søndergaard, analist politic: „Întrebarea este dacă, în scenariul unei operațiuni militare americane, națiunile europene vor fi dispuse să-l înfrunte pe Trump, în condițiile în care au și ele propriile interese de securitate, mai ales în relație cu Rusia”.

Potrivit revistei The Economist, administrația Trump ar vrea să impună Groenlandei un acord prin care ar prelua de facto controlul strategic al insulei și ar lăsa guvernului local doar gestionarea chestiunilor interne.

