SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva

SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul negocierilor de duminică de la Geneva, a declarat pentru AFP un responsabil informat în legătură cu aceste discuţii.

Chiar dacă presiunea americană s-a atenuat în timpul întâlnirii, o "presiune globală" se menţine, a declarat luni acest responsabil care a cerut să ni se dezvăluie identitatea.

Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean, primit însă cu reacţii negative de Ucraina şi de susţinătorii săi europeni, care în prezent negociază cu Washingtonul revizuirea acestui plan şi au venit cu o contrapropunere de plan.

În urma unor negocieri desfăşurate duminică la Geneva, SUA şi Ucraina au emis o declaraţie comună în care afirmă că au elaborat "un cadru de pace rafinat", dar fără detalii concrete.

Versiunea iniţială a planului propus de SUA prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson şi Zaporojie din sud şi sud-est ar fi împărţite tot de facto de-a lungul liniei actuale a frontului, care va fi îngheţată.

În schimb, Rusia ar urma să se retragă din teritoriile ucrainene ocupate în provincia central-estică Dnipropetrovsk şi în cea nord-estică Harkov, informează Agerpres.

