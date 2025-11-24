SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva

Stiri externe
24-11-2025 | 23:15
negocieri geneva sua ucraina

SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile lor menite să pună capăt războiului cu Rusia, în timpul negocierilor de duminică de la Geneva, a declarat pentru AFP un responsabil informat în legătură cu aceste discuţii.

autor
Stirileprotv

Chiar dacă presiunea americană s-a atenuat în timpul întâlnirii, o "presiune globală" se menţine, a declarat luni acest responsabil care a cerut să ni se dezvăluie identitatea.

Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean, primit însă cu reacţii negative de Ucraina şi de susţinătorii săi europeni, care în prezent negociază cu Washingtonul revizuirea acestui plan şi au venit cu o contrapropunere de plan.

În urma unor negocieri desfăşurate duminică la Geneva, SUA şi Ucraina au emis o declaraţie comună în care afirmă că au elaborat "un cadru de pace rafinat", dar fără detalii concrete.

Versiunea iniţială a planului propus de SUA prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas, care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson şi Zaporojie din sud şi sud-est ar fi împărţite tot de facto de-a lungul liniei actuale a frontului, care va fi îngheţată.

Citește și
milionari rusi pasaport romanesc
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

În schimb, Rusia ar urma să se retragă din teritoriile ucrainene ocupate în provincia central-estică Dnipropetrovsk şi în cea nord-estică Harkov, informează Agerpres.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, SUA,

Dată publicare: 24-11-2025 23:15

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Tusk avertizează: „Planul de pace american pentru Ucraina nu trebuie să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei”
Stiri externe
Tusk avertizează: „Planul de pace american pentru Ucraina nu trebuie să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei”

O soluţie la războiul din Ucraina nu trebuie în niciun caz să pericliteze securitatea Europei sau a Poloniei, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, care participă, la Luanda, la summitul Uniunea Europeană-Uniunea Africană.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede
Stiri externe
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.

Recomandări
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT
Stiri actuale
Ce conține noua strategie de securitate a României. Președintele mizează pe „independența solidară”. DOCUMENT

CSAT a analizat Strategia Națională de Apărare a Țării, documentul să fie prezentată miercuri în Parlament. Documentul stabilește care sunt principalele priorități de apărare și amenințări la adresa României.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28