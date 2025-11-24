Donald Trump nu ar fi avut habar despre planul „planul de pace” în 28 de puncte pentru Ucraina și Rusia. Oficial: „E jenant”

24-11-2025 | 16:00
Președintele SUA, Donald Trump, nu a fost informat în detaliu cu privire la „planul de pace” în 28 de puncte elaborat de administrația sa în cadrul eforturilor de soluționare a conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Alexandru Toader

Un oficial american anonim a descris nivelul de informare al lui Donald Trump ca fiind minim: „Îi spui: «O să încerc să ajung la un acord». El va răspunde: «Minunat, du-te și vezi ce poți face». Și acesta este nivelul de detaliu pe care îl are”, a dezvăluit el, potrivit publicației The Washington Post, citată de Ukrainska Pravda.

Oficialul a mai spus că în cadrul administrației a predominat „haosul”. „A fost haos total toată ziua, deoarece nici măcar diferite departamente ale Casei Albe nu știu ce se întâmplă. Este jenant”.

O sursă familiarizată cu negocierile a declarat în particular că administrația Trump „nu tratează acest plan ca fiind imuabil (care nu se schimbă - n.r.)”.

Oficialilor ucraineni li s-a spus că există loc de negociere, în timp ce Washingtonul a clarificat că dorește un acord cât mai curând și că „amenințarea de a suspenda asistența SUA este extrem de serioasă”.

Rămân întrebări cu privire la posibilitatea ca echipa lui Trump să ajungă la un acord cu partenerii ucraineni și europeni înainte de termenul limită stabilit de SUA, de Ziua Recunoștinței.

În urma discuțiilor din 23 noiembrie de la Geneva, Ucraina și Statele Unite au pregătit un document-cadru de pace revizuit și actualizat, care se așteaptă să pună accentul pe respectarea suveranității Ucrainei. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Levitt, a declarat că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio (foto, dreapta) au lucrat în secret la pregătirea unui nou „plan de pace” pentru Ucraina, scrie pravda.com.ua, citând Sky News.

Zelenski se revoltă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că principalul obstacol în calea acordului de pace susţinut de SUA este condiţia lui Vladimir Putin ca Ucraina şi comunitatea internaţională să recunoască teritoriile ocupate de Rusia ca fiind ruseşti.

"Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat", a declarat Zelenski, adăugând că această cerere a Rusiei este "principala problemă în calea progresului către pace". "Şi vrea asta nu doar din partea Ucrainei, ci din partea lumii întregi", a spus preşedintele ucrainean într-un mesaj transmis prin videoconferinţă forumului parlamentar al Platformei pentru Crimeea, a cărei a patra ediţie se desfăşoară luni în Suedia.

Rusia trebuie să plătească pentru războiul din Ucraina, iar o decizie privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate este crucială, a spus el.

"În acest moment, ne aflăm într-o situaţie critică şi colaborăm cu Statele Unite, partenerii europeni şi mulţi alţii pentru a defini măsurile care pot pune capăt războiului Rusiei împotriva noastră, împotriva Ucrainei, şi pentru a aduce o securitate reală", a subliniat Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres.

Sursa: Ukrainska Pravda, Agerpres

