Planul de pace al SUA ar putea transforma Ucraina într-o țintă pentru o nouă invazie. „Aproape sigur reluarea războiului”

Ucraina va fi redusă la statutul de „capră legată” a Rusiei dacă planul de pace propus de președintele american Donald Trump va fi pus în aplicare, potrivit fostului șef al MI6.

Alex Younger a declarat că propunerea președintelui american este „dezechilibrată” în favoarea Rusiei și ar „garanta aproape sigur” o nouă invazie a Ucrainei de către Vladimir Putin, scrie Independent

Planul american limitează Ucraina

Propunerea în 28 de puncte ar prevedea ca Kievul să renunțe la teritoriu, compensând în schimb SUA pentru menținerea păcii. De asemenea, ar însemna sfârșitul oficial al ambițiilor Ucrainei de a adera la NATO și la Uniunea Europeană.

În plus, aliații europeni ar fi de acord să nu staționeze trupe în țară, iar capacitățile militare ale Ucrainei ar fi limitate, conform acordului.

Cadrul a fost criticat ca fiind pro-rus, Europa cerând amendamente care să țină cont de liniile roșii ale Ucrainei.

Alex Younger, șeful MI6 între 2014 și 2020, a cerut țărilor europene să înceteze „ezitările” și să stea alături de președintele Volodimir Zelenski.

El a declarat în emisiunea Today de la Radio 4: „Nu trebuie să ne facem iluzii: propunerile inițiale sunt dezechilibrate, fiind în esență punctele de discuție ale Moscovei, care ar transforma Ucraina într-o capră legată, o țintă suculentă cu puține șanse de a se apăra”.

Planurile ar „garanta aproape sigur reluarea războiului, deoarece Rusia ar fi creat o slăbiciune pe care ar fi încercat să o exploateze”.

Alex Younger a spus că era „evident” că Zelenski nu putea accepta astfel de condiții, ci că acestea ar trebui folosite ca „cadru de negociere”.

Trump urmărește oprirea violențelor

El a lăudat „încercarea lui Trump de a opri uciderile”, dar a susținut că „trebuie să le facem mai puțin dezechilibrate”.

„În cele din urmă, este vorba despre o Ucraina suverană, care se poate apăra singură, iar acest lucru este mult mai important. Ideea că armata Ucrainei este atât de limitată încât nu se poate apăra singură este absolut imposibilă.”, a mai spus Alex Younger.

El a remarcat că o „slăbiciune critică” a abordării SUA este acceptarea necritică a faptului că „Rusia câștigă”. „Răspunsul este mai multă presiune asupra Rusiei, nu mai puțină.”, a continuat el.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat „progrese enorme” în cadrul discuțiilor din weekend.

Europa a cerut modificarea acordului, propunând ca Ucrainei să i se acorde o armată mai mare decât cea prevăzută în planul SUA.

Ea a solicitat ca discuțiile privind schimburile de teritorii să pornească de la linia frontului, rather than a predetermined view of which areas should be considered Russian.

Casa Albă anunță revizuiri esențiale

Într-o declarație făcută luni, Casa Albă a afirmat că au fost aduse „revizuiri și clarificări” acordului, recunoscând „toate preocupările principale ale Ucrainei”.

Ucraina și-a reiterat liniile roșii, inclusiv recunoașterea oficială a teritoriilor ocupate, cererile privind limitarea capacităților militare ale Ucrainei și restricțiile privind viitoarele alianțe.

Ruslan Stefanchuk, președintele parlamentului ucrainean, a declarat luni că aderarea la UE și NATO trebuie considerată parte a garanțiilor de securitate în orice plan de pace pentru Ucraina.

„Continuăm să colaborăm cu partenerii noștri, în special cu Statele Unite, pentru a găsi compromisuri care să ne întărească, nu să ne slăbească”, a declarat Zelenski luni, adăugând că utilizarea activelor rusești înghețate este crucială pentru negocieri.

„În acest moment, ne aflăm într-un moment critic. Există multă agitație în mass-media, presiune politică și o responsabilitate și mai mare pentru deciziile care urmează.”, a spus el.

