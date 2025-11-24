Planul de pace al SUA ar putea transforma Ucraina într-o țintă pentru o nouă invazie. „Aproape sigur reluarea războiului”

Stiri externe
24-11-2025 | 16:34
trump zelenski
AFP

Ucraina va fi redusă la statutul de „capră legată” a Rusiei dacă planul de pace propus de președintele american Donald Trump va fi pus în aplicare, potrivit fostului șef al MI6.

autor
Sabrina Saghin

Alex Younger a declarat că propunerea președintelui american este „dezechilibrată” în favoarea Rusiei și ar „garanta aproape sigur” o nouă invazie a Ucrainei de către Vladimir Putin, scrie Independent

Planul american limitează Ucraina

Propunerea în 28 de puncte ar prevedea ca Kievul să renunțe la teritoriu, compensând în schimb SUA pentru menținerea păcii. De asemenea, ar însemna sfârșitul oficial al ambițiilor Ucrainei de a adera la NATO și la Uniunea Europeană.

În plus, aliații europeni ar fi de acord să nu staționeze trupe în țară, iar capacitățile militare ale Ucrainei ar fi limitate, conform acordului.

Cadrul a fost criticat ca fiind pro-rus, Europa cerând amendamente care să țină cont de liniile roșii ale Ucrainei.

Citește și
dmitri peskov, vladimir putin
Kremlinul susţine că nu a fost informat despre modificările aduse planului de pace al SUA. „Nu am primit nimic oficial”

Alex Younger, șeful MI6 între 2014 și 2020, a cerut țărilor europene să înceteze „ezitările” și să stea alături de președintele Volodimir Zelenski.

El a declarat în emisiunea Today de la Radio 4: „Nu trebuie să ne facem iluzii: propunerile inițiale sunt dezechilibrate, fiind în esență punctele de discuție ale Moscovei, care ar transforma Ucraina într-o capră legată, o țintă suculentă cu puține șanse de a se apăra”.

Planurile ar „garanta aproape sigur reluarea războiului, deoarece Rusia ar fi creat o slăbiciune pe care ar fi încercat să o exploateze”.

Alex Younger a spus că era „evident” că Zelenski nu putea accepta astfel de condiții, ci că acestea ar trebui folosite ca „cadru de negociere”.

Trump urmărește oprirea violențelor

El a lăudat „încercarea lui Trump de a opri uciderile”, dar a susținut că „trebuie să le facem mai puțin dezechilibrate”.

„În cele din urmă, este vorba despre o Ucraina suverană, care se poate apăra singură, iar acest lucru este mult mai important. Ideea că armata Ucrainei este atât de limitată încât nu se poate apăra singură este absolut imposibilă.”, a mai spus Alex Younger.

El a remarcat că o „slăbiciune critică” a abordării SUA este acceptarea necritică a faptului că „Rusia câștigă”. „Răspunsul este mai multă presiune asupra Rusiei, nu mai puțină.”, a continuat el.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-au înregistrat „progrese enorme” în cadrul discuțiilor din weekend.

Europa a cerut modificarea acordului, propunând ca Ucrainei să i se acorde o armată mai mare decât cea prevăzută în planul SUA.

Ea a solicitat ca discuțiile privind schimburile de teritorii să pornească de la linia frontului, rather than a predetermined view of which areas should be considered Russian.

Casa Albă anunță revizuiri esențiale

Într-o declarație făcută luni, Casa Albă a afirmat că au fost aduse „revizuiri și clarificări” acordului, recunoscând „toate preocupările principale ale Ucrainei”.

Ucraina și-a reiterat liniile roșii, inclusiv recunoașterea oficială a teritoriilor ocupate, cererile privind limitarea capacităților militare ale Ucrainei și restricțiile privind viitoarele alianțe.

Ruslan Stefanchuk, președintele parlamentului ucrainean, a declarat luni că aderarea la UE și NATO trebuie considerată parte a garanțiilor de securitate în orice plan de pace pentru Ucraina.

„Continuăm să colaborăm cu partenerii noștri, în special cu Statele Unite, pentru a găsi compromisuri care să ne întărească, nu să ne slăbească”, a declarat Zelenski luni, adăugând că utilizarea activelor rusești înghețate este crucială pentru negocieri.

„În acest moment, ne aflăm într-un moment critic. Există multă agitație în mass-media, presiune politică și o responsabilitate și mai mare pentru deciziile care urmează.”, a spus el.

Sursa: Independent.co.uk

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, SUA, pace,

Dată publicare: 24-11-2025 16:29

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Donald Trump nu ar fi avut habar despre planul „planul de pace” în 28 de puncte pentru Ucraina și Rusia. Oficial: „E jenant”
Stiri externe
Donald Trump nu ar fi avut habar despre planul „planul de pace” în 28 de puncte pentru Ucraina și Rusia. Oficial: „E jenant”

Președintele SUA, Donald Trump, nu a fost informat în detaliu cu privire la „planul de pace” în 28 de puncte elaborat de administrația sa în cadrul eforturilor de soluționare a conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Kremlinul susţine că nu a fost informat despre modificările aduse planului de pace al SUA. „Nu am primit nimic oficial”
Stiri externe
Kremlinul susţine că nu a fost informat despre modificările aduse planului de pace al SUA. „Nu am primit nimic oficial”

Kremlinul a declarat luni că încă nu a fost informat despre modificările aduse de ucraineni şi europeni la planul de pace iniţial pe care SUA l-au transmis Rusiei săptămâna trecută, potrivit EFE.

Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică
Stiri externe
Volodimir Zelenski: Putin vrea recunoaşterea legală a ceea ce a furat. Ne aflăm într-o situaţie critică

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că principalul obstacol în calea acordului de pace susţinut de SUA este condiţia lui Vladimir Putin ca Ucraina şi comunitatea internaţională să recunoască teritoriile ocupate de Rusia ca fiind ruseşti.

Recomandări
Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la mesaje periculoase, pro-Ceaușescu și idei extremiste. IICMER: „O amenințare reală”
Stiri Sociale
Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la mesaje periculoase, pro-Ceaușescu și idei extremiste. IICMER: „O amenințare reală”

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc atrage atenția asupra faptului că fenomenul propagandei pro-totalitare în mediul online devine o amenințare gravă la adresa societății, în special la adresa tinerilor din România.

Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul „indexează” cu inflația peste noapte chiriile din locuințele de stat. Motivul invocat
Stiri actuale
Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul „indexează” cu inflația peste noapte chiriile din locuințele de stat. Motivul invocat

Guvernul va scumpi chiriile din locuințele de stat pentru prima dată după 18 ani. Tarifele, neactualizate din 2007, vor fi majorate cu rata inflației. Ministerul Dezvoltării a lansat procedura pentru proiectul de Hotărâre.

Oana Gheorghiu: 83 de companii de stat acumulează pierderi istorice de 14 miliarde lei. Guvernul pregătește un registru unic
Stiri Politice
Oana Gheorghiu: 83 de companii de stat acumulează pierderi istorice de 14 miliarde lei. Guvernul pregătește un registru unic

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în România, iar dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Noiembrie 2025

47:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
iBani
iBani - 24 Noiembrie 2025

15:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28