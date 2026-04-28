Casa Albă: „Cultul urii venit din partea stângii” a condus la a treia tentativă de asasinat a lui Donald Trump în doi ani

„Cultul urii venit din partea stângii împotriva președintelui și a tuturor celor care îl susțin și lucrează pentru el a provocat numeroși răniți și morți și era cât pe ce să lovească din nou în weekend”, a acuzat luni, într-o conferință de presă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Suspectul, Cole Adam, care ar fi încercat să pătrundă înarmat în sala galei anuale a Asociației Corespondenților de la Casa Albă, la Hotelul Hilton, a fost prezentat în fața justiției și acuzat de tentativă de asasinare a șefului statului.

Karoline Leavitt a declarat că incidentul reprezintă a treia tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump în mai puțin de doi ani.