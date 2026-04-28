Casa Albă: „Cultul urii venit din partea stângii” a condus la a treia tentativă de asasinat a lui Donald Trump în doi ani

„Cultul urii venit din partea stângii împotriva președintelui și a tuturor celor care îl susțin și lucrează pentru el a provocat numeroși răniți și morți și era cât pe ce să lovească din nou în weekend”, a acuzat luni, într-o conferință de presă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
Suspectul, Cole Adam, care ar fi încercat să pătrundă înarmat în sala galei anuale a Asociației Corespondenților de la Casa Albă, la Hotelul Hilton, a fost prezentat în fața justiției și acuzat de tentativă de asasinare a șefului statului.
Karoline Leavitt a declarat că incidentul reprezintă a treia tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump în mai puțin de doi ani.
Donald Trump a dus limbajul politic la limite rar întâlnite în rândul unui președinte american, o atitudine pe care criticii săi o consideră polarizantă și uneori incitatoare la violență.
„Demonizare sistematică”
El a catalogat presa drept „inamicul poporului”, însă a adoptat un ton mai conciliant față de jurnaliști într-o conferință susținută după atac, sâmbătă seară.
Karoline Leavitt a denunțat însă o „demonizare sistematică” a președintelui republican în vârstă de 79 de ani.
„În ultimii ani, nimeni nu a fost ținta atâtor atacuri și a atâtor acte de violență precum președintele Trump”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, revenită din concediul de maternitate pentru această conferință.
„Cei care îl descriu constant și în mod eronat pe președinte drept fascist, ca o amenințare la adresa democrației și îl compară cu Hitler în scopuri politice alimentează acest tip de violență”, a adăugat ea.
Printre cei care l-au comparat pe Donald Trump cu dictatorul nazist Adolf Hitler se numără și actualul său vicepreședinte, J. D. Vance, pe vremea când era un critic dur al miliardarului, în 2016.