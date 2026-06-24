Majoritatea victimelor sunt tineri care au murit înecați în timp ce încercau să se răcorească.

În orele următoare, valul de caniculă va ajunge la apogeu și în Italia, Spania și Marea Britanie.

În Franța, 58 de departamente din cele 101 sunt sub cod roșu de caniculă. Țara europeană a avut marți cea mai călduroasă zi de când există măsurători, de aproape 80 de ani. 44 de grade Celsius arătau termometrele pe o strada fără umbră din Paris. A fost chinuitor mai ales pentru cei care locuiesc în celebrele mansarde pariziene.

John Leicester, The Associated Press: ”În spatele meu se vede faimoasa panoramă a Parisului, cu aceste acoperișuri gri care se întind cât vezi cu ochii. Poate că îți evocă imagini din „Emily in Paris” sau poate pe Rémy, șobolanul din desenul animat, alergând peste acoperișuri în timp ce își urmează visul de a deveni bucătar. Dar ceea ce poate părea un vis este, de fapt, un adevărat coșmar în timpul unui val de căldură, pentru că apartamentele de la mansardă devin înăbușitor de fierbinți, cu soarele care bate asupra lor toată ziua”.

Gin Dujardin: ”Este foarte, foarte greu, pentru că zincul se încinge foarte tare, sudurile nu rezistă, echipamentele la fel, așa că nu putem lucra. Nici oamenii nu sunt făcuți să muncească la 43 de grade Celsius. Trebuie să ne oprim. Sunt temperaturi ca în Dubai, este imposibil”.

Râurile, lacurile și plajele sunt refugii pentru cei care încearcă să scape de arșiță. Premierul francez Sébastien Lecornu, care a convocat o celulă de criză, a anunțat că 40 de oameni - cei mai mulți adolescenți - s-au înecat în timp ce încercau să se răcorească.

Professor Liz Bentley, chief executive, Royal Meteorological Society: ”Ți-e foarte cald pe uscat și sari în apă, care este relativ rece în comparație cu temperatura pe care o suportai (pe mal). Corpul intră în stare de șoc și își încetinește funcțiile. Nu mai respiri, iar organismul începe automat să cedeze”.

Cod roșu de caniculă în Anglia, pentru a doua oară în istorie

Și în Marea Britanie, temperaturile sunt cu mult peste cele normale.

Tom Clarke, realizator programe de știință și tehnologie, Sky News: ”E deja înăbușitor, dar va fi și mai cald. Oficiul meteorologic a emis o alertă cod roșu de căldură. Este doar a doua oară în istorie. Și de data aceasta impactul poate fi mult mai rău. Temperaturile pot urca până la 37 de grade Celsius, în sudul Angliei, dar miercuri și joi pot ajunge la 39 de grade, și nu sunt excluse maxime chiar și mai mari”.

Copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați.

Victoria Langley, Headteacher, Drake Primary School: ”Clădirile noastre nu sunt foarte bine proiectate pentru a face față unor astfel de temperaturi, așa că, în ultimii ani, în lunile iunie și iulie, în unele săli de clasă temperaturile depășesc 30 de grade”.

Și în Spania este cod roșu, în Țara Bascilor, o regiune din nord care are, de regulă, o climă mai răcoroasă. În San Sebastian și Bilbao, temperaturile au sărit de 40 de grade, mai mult decât dublu față de media istorică pentru data din calendar.

”Sincer, pentru gustul meu este deja prea cald. Și abia am început. Încerc să rezist acasă cât pot de bine, cu ventilatorul și aerul condiționat”.

”Mă trezesc devreme. Trebuie să ieșim la plimbare ceva mai devreme”.

Din cauza temperaturilor excesive, au izbucnit incendii de vegetație în estul Spaniei și în partea centrală a Greciei.