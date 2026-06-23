Un puternic val de căldură de origine africană afectează întregul vest al Europei, pe fondul așa-numitului fenomen „blocaj omega”.

Indicatorul termic naţional din Franţa, reprezentând media temperaturilor diurne şi nocturne înregistrate în 30 de staţii de referinţă, a atins 29,8 °C, conform datelor provizorii stabilite marţi la ora 17:00 de către instituţia publică. Această valoare depăşeşte recordurile anterioare din 25 iulie 2019 şi 5 august 2003 (29,4 °C), relatează AFP.

Turnul Eiffel s-a închis marţi după-amiază începând cu ora locală 16:00 în loc de ora 00:45, cum se întâmplă în mod obişnuit, din cauza caniculei, pentru a "garanta cele mai bune condiţii de acces".

Luvrul, cel mai vizitat muzeu din lume, îşi închide porţile cu două ore mai devreme de miercuri până sâmbătă.

Iar Mont-Saint-Michel, cel mai vizitat obiectiv turistic din Franţa în afara regiunii pariziene, recomandă vizitatorilor să-şi amâne vizita din cauza caniculei.

Aflat sub alertă roşie de caniculă, departamentul Seine-et-Marne se confruntă cu o perioadă de căldură excepţională care perturbă funcţionarea parcului Disneyland Paris. Parcul din Chessy a fost nevoit să ia măsuri excepţionale. O parte importantă a atracţiilor în aer liber a fost oprită luni, în special cele care expun vizitatorii la soare sau care necesită o aşteptare îndelungată în aer liber.

Cu un total de 54 de departamente aflate sub alertă roşie de caniculă şi alte 35 sub alertă portocalie, peste 90% din populaţia franceză este expusă la călduri extreme şi excepţionale.

Aproximativ 43,9 milioane de persoane locuiesc în cele 58 de departamente aflate miercuri sub alertă roşie de caniculă, potrivit unui bilanţ realizat de AFP pe baza estimărilor demografice şi a ultimului buletin meteorologic al Méteo-France, adică peste două treimi din populaţia Franţei.

În total, la nivel naţional, alertele de nivel portocaliu sau roşu vizează 63,46 milioane de persoane din 89 de departamente, adică peste 90% din populaţie. În departamentele aflate miercuri sub alertă roşie, 4,8 milioane de persoane au vârsta de 75 de ani sau mai mult, conform datelor INSEE la 1 ianuarie 2026.

Risc crescut de incendii în Sudul Franței

"Va trebui să fim atenţi la următoarele mişcări ale vântului, la mistral şi la briza puternică", a explicat controlorul general Jean-Luc Beccari, şeful pompierilor din departamentul Bouches-du-Rhône, din sudul Franţei. "Să multiplicăm sfaturile de vigilenţă", pledează el în continuare, menţionând "problema imprudenţei, a mucurilor de ţigară, a grătarelor stinse necorespunzător, a lucrărilor efectuate într-o locuinţă situată la marginea unui masiv montan".

Premierul francez Sébastien Lecornu şi-a invitat miniştrii să nu efectueze deplasări în această săptămână, pentru ca serviciile statului să se concentreze în primul rând asupra valului de căldură, a declarat marţi anturajul său.

Centrala nucleară franceză de la Golfech (sud-vest) a fost oprită luni seara, operatorul EDF anticipând marţi o creştere la 28 °C a temperaturii apelor râului Garonne, utilizate pentru răcirea reactoarelor. Activitatea centralelor este reglementată de praguri de încălzire a acestor cursuri de apă care nu trebuie depăşite, pentru a proteja fauna şi flora.

"Jumătate dintre pui au murit, sufocaţi de căldură: atât cei care se aflau în clădiri, cât şi cei care erau sub copaci. În 42 de ani de carieră, nu am mai văzut aşa ceva", a declarat pentru AFP Stéphane Delapré, în vârstă de 60 de ani, crescător de păsări din Beauvoir-sur-Mer, în vestul Franţei. "Am instalat câteva ventilatoare pentru a circula aerul, dar nu am mai avut niciodată o temperatură atât de ridicată. A urcat la 40-41 °C, nu am putut face nimic", s-a plâns el.

Valul de căldură care afectează în prezent Franţa a provocat 40 de morţi prin înec începând cu 18 iunie, în principal tineri, a anunţat marţi prim-ministrul Sébastien Lecornu.

Aproximativ 1.800 de unităţi de învăţământ sunt închise din cauza caniculei, iar alte 8.000 "au fost nevoite să-şi adapteze orarele", dintr-un total de 60.000 în Franţa, a declarat marţi ministrul educaţiei, Édouard Geffray. Aceste cifre, comunicate în cadrul sesiunii de întrebări adresate guvernului la Adunarea Naţională, sunt în creştere faţă de luni, zi pentru care ministrul anunţase închiderea a 1.352 de şcoli şi colegii şi măsuri de adaptare pentru alte 4.042.

Aproape toată Spania, în alertă de caniculă

Aproape toată Spania a fost plasată marţi în alertă de caniculă, iar unele zone din Andaluzia (sud), Ţara Bascilor şi Cantabria, în nord, se află în alertă roşie, care semnalează un "pericol excepţional", conform previziunilor agenţiei meteorologice spaniole (Aemet), care prognozează până la 40 °C la umbră în Ţara Bascilor.

"De îndată ce soarele ne bate în cap, ne vine să murim. Iar în camion, e de două ori mai rău. E o grozăvie, cu adevărat o grozăvie", mărturiseşte la Madrid Valentín Fernández, în vârstă de 54 de ani, angajat al unei firme de mutări. Are cămaşa îmbibată de sudoare, picături curgându-i de pe nas şi de pe frunte. "Pentru noi, zilele astea sunt un calvar. Nu avem de ales. Asta e meseria noastră. Dacă nu lucrezi, nu mănânci. Aşa stau lucrurile", se resemnează el.

Sindicatul spaniol al asistenţilor medicali Satse a denunţat temperaturi care depăşesc limita maximă legală de 27 °C în unităţile medicale. Temperaturile "ating şi depăşesc 30 °C" în secţiile de spitalizare, urgenţe şi reabilitare, deplânge sindicatul, în timp ce autorităţile s-au mulţumit să le recomande "să închidă ferestrele şi să coboare jaluzelele". Mulţi angajaţi au fost nevoiţi să-şi cumpere propriile ventilatoare pentru a le aduce în centrele medicale.

Cod roșu în 15 orașe din Italia

Ministerul Sănătăţii din Italia a decretat marţi o alertă roşie de caniculă în 15 oraşe, printre care Roma şi Milano, şi a indicat că acest număr va creşte la 16 miercuri. În cazul unei alerte roşii - nivelul cel mai ridicat -, ministerul recomandă consumul de alimente uşoare, rămânerea în interior în timpul celor mai calde ore ale zilei şi stropirea cu apă rece.

Școli închise și temperaturi record în Marea Britanie

Şcolile din Marea Britanie şi-au închis porţile mai devreme marţi, iar altele vor rămâne închise până joi seara pentru a proteja copiii, în timp ce Marea Britanie se pregăteşte pentru o caniculă fără precedent, cu temperaturi care ar putea urca până la 40 °C în zone din sudul ţării, inclusiv în cele două mari oraşe ale ţării, Londra şi Birmingham.

Lumea trebuie să acţioneze cu "mult mai multă urgenţă" pentru a limita încălzirea climatică, a declarat marţi şeful ONU, Antonio Guterres, adresându-se în special şefilor marilor companii din domeniul inteligenţei artificiale. "Nu putem miza în continuare pe un sistem bazat pe combustibili fosili, care alimentează atât criza climatică, cât şi criza energetică".