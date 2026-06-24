Se vor înregistra frecvent 35 de grade şi, în unele locuri, se poate ajunge la peste 40 de grade. Sute de şcoli fie îşi închid complet porţile, fie trimit elevii acasă mai devreme din cauza căldurii extreme, transmite Sky News.

O avertizare meteorologică cod roşu, eveniment rar, va intra în vigoare la ora locală 9 (11.00 ora României), fiind preconizate temperaturi record miercuri şi joi.

Se aşteaptă ca temperaturile să atingă valori de peste 35 de grade, căldura urmând să depăşească recordul istoric de temperatură pentru luna iunie, care a atins 35,6 în Hampshire în 1976.

Există chiar o mică şansă ca temperaturile să se apropie de 40 °C miercuri şi joi, apropiindu-se de recordul absolut al Regatului Unit de 40,3 °C, care a fost înregistrat în Coningsby, Lincolnshire, în iulie 2022.

Londra și sud-estul, printre cele mai expuse zone

Purtătorul de cuvânt al Met Office, Grahame Madge, afirmă că se preconizează o temperatură maximă de 39 °C joi, cel mai probabil în Londra sau în sud-estul ţării.

"Este posibil să înregistrăm temperaturi mai mari de 39 °C dacă valorile finale se vor situa la limita superioară a intervalului nostru restrâns", a declarat Grahame Madge.

Cea mai ridicată temperatură de marţi a fost înregistrată la 34,6 °C în Wisley, Surrey.

De asemenea, au fost emise mai multe avertizări cod portocaliu.

Codul roşu este valabil de miercuri, de la ora 9:00, până joi, la ora 21:00, afectând următoarele regiuni:• East Midlands• Estul Angliei• Londra şi sud-estul Angliei• Sud-vestul Angliei• Ţara Galilor• West Midlands

Între timp, o avertizare de nivel portocaliu rămâne în vigoare până joi la ora 23:59 pentru următoarele regiuni:• East Midlands• Estul Angliei• Londra şi sud-estul Angliei• Nord-vestul Angliei• Sud-vestul Angliei• Ţara Galilor• West Midlands• Yorkshire şi Humber

Alerte roșii privind sănătatea din cauza căldurii

Agenția pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit (UKHSA) a emis, de asemenea, alerte roșii privind sănătatea din cauza căldurii pentru Estul Angliei, East Midlands, Londra, Sud-Estul, Sud-Vestul și West Midlands, precum și alerte galbene privind sănătatea din cauza căldurii pentru Nord-Est, Nord-Vest și Yorkshire și Humber.

Alertele sunt în vigoare de miercuri, ora 01:00, până joi, ora 23:00, și înseamnă că „temperaturile extreme pot avea un impact asupra sănătății și bunăstării populației”.

Între timp, Serviciul Meteorologic (Met Office) afirmă că o combinație de căldură extremă și umiditate ar putea afecta sănătatea publică, infrastructura, alimentarea cu energie electrică și apă și ar putea provoca probleme legate de căldură în mai multe sectoare.

De asemenea, avertizează asupra creșterii numărului de incidente legate de siguranța în apă, deoarece oamenii sunt mai predispuși să viziteze zonele de coastă, lacurile sau râurile.

Sute de școli se vor închide

Se preconizează că temperaturile extreme din următoarele două zile vor cauza probleme și în școlile din toată țara, unele dintre acestea urmând să se închidă mai devreme sau să rămână închise complet pentru a proteja elevii.

Copiii din unele școli au fost, de asemenea, informați că pot purta echipamentul de educație fizică în locul uniformei școlare complete, care poate include pantaloni lungi și sacouri.

Responsabilii din domeniul transporturilor au îndemnat oamenii să evite deplasările în următoarele două zile și i-au avertizat pe cei care urmează să călătorească să se „pregătească pentru o călătorie perturbată”.

Avanti West Coast va continua să opereze mai puține curse decât de obicei până joi, precizând că există „riscul unor noi perturbări”, în timp ce Chiltern Railways a anulat mai mult de jumătate din cursele sale până vineri „pentru a asigura funcționarea în condiții de siguranță a căilor ferate”.

Eurostar a anulat, de asemenea, patru trenuri care circulă între Londra și Paris în următoarele două zile din cauza „condițiilor meteorologice nefavorabile preconizate”.