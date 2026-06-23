Potrivit meteorologilor, valul de căldură ar putea aduce temperaturi de până la 40°C în unele zone din Anglia și Țara Galilor, depășind cu mult recordul de 34°C înregistrat în luna iunie a anului 1976.

„Prognozăm temperaturi extreme în următoarele zile, în special miercuri și joi, când maximele vor ajunge în intervalul superior al valorilor de 30 și ceva de grade. Dar atragem atenția și asupra temperaturilor foarte ridicate din timpul nopții, care vor fi extrem de inconfortabile pentru persoanele vulnerabile, precum și asupra nivelului foarte ridicat de umiditate.”, a spus Dr. Will Lang, meteorolog-șef la Met Office, potrivit The Independent.

Valul de caniculă va afecta și mai multe țări din Europa, inclusiv România. În aceste condiții, experții explică cum ne putem hidrata corect.

Băuturile fierbinți pot să te răcorească

Studiile arată că, în mod surprinzător, băuturile fierbinți pot contribui la scăderea temperaturii corpului – însă nu mai mult decât băuturile reci.

Un studiu realizat în 2016 de Universitatea Loughborough a constatat că factorul decisiv este mediul înconjurător. Cercetătorii au descoperit că băuturile fierbinți stimulează transpirația, iar în condiții de căldură moderată și aer uscat, acest lucru îi poate face pe oameni să se simtă mai răcoriți pe termen mai lung, deoarece transpirația se evaporă de pe piele.

Însă, în condiții de temperaturi foarte ridicate și umiditate crescută, este de preferat să nu transpiri excesiv, deoarece acest lucru poate duce la „pierderi ineficiente de transpirație”, afectând nivelul general de hidratare.

În perioadele cu temperaturi ridicate, organismul are nevoie de mai multe lichide decât în mod obișnuit pentru a preveni deshidratarea. Astfel, diferența dintre consumul de băuturi fierbinți și cel de băuturi reci este redusă, deși băuturile reci oferă, cel mai probabil, o senzație de răcorire mai rapidă. Cel mai important lucru este să bei suficiente lichide pentru a menține organismul bine hidratat.