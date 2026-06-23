Însă, conform mediei temperaturilor la nivel național, Franța a avut marți cea mai călduroasă zi de când există măsurători, de aproape 80 de ani. Asta, după cea mai calduroasă noapte. Valul de caniculă ajunge la apogeu și în Italia, Spania și Marea Britanie.

58 de departamente din Franța sunt sub cod roșu de caniculă. Conform mediei temperaturilor la nivel național, 29, 6 grade Celsius, Franța a avut astăzi cea mai călduroasă zi de când există măsurători, de aproape 80 de ani. Asta după cea mai calduroasă noapte, cu o medie națională de 21,6 grade.

Luni, potrivit măsurătorilor sintetizate de un meteorolog de la Washington Post, doar pe 1.2% din suprafața mapamondului a fost mai cald că în Franța.

44 de grade Celsius arătau termometrele pe o stradă fără umbră din Paris.

Tanya Casaleggio, turistă: „Încerc să beau cât mai multă apă. Dar chiar și acum, am fost la magazin și nu mai este apă în magazine. E foarte cald. Așa că încerc doar să găsesc puțînă umbră aici, să stau și să mă relaxez lângă râu, unde mai bate puțin vântul”.

Râurile, lacurile și plajele sunt refugiile celor care încearcă să scape de arșiță. Și premierul francez Sébastien Lecornu, care a convocat o celulă de criză pentru caniculă, a anunțat că 40 de oameni, cei mai mulți dintre ei adolescenți au murit înecați, în ultima săptămână.

Quentin Bautista, Director of the Alsace-Lorraine Independent Living Residence: „Zilele astea, din cauza caniculei, primim oameni și din afara centrului, am deschis spațiile dotate cu aer condiționat și pentru școlile și grădinițele din împrejurimi, ca să le dăm copiilor posibilitatea să se răcorească puțin”.

În contextul consumului excesiv de electricitate, o pană de curent a întrerupt luni seară - timp de o oră - concertul trupei britanice Iron Maiden. Aproape 30.000 de persoane se aflau în acel moment în marea arenă Paris - La Défense

Melissa Bell, Paris, coresp CNN: „(Franța) se confruntă cu un val de caniculă, care nu doar că s-a întețit de la o zi la alta, dar se și prelungește mai mult decât durata obișnuită a acestui fenomen. Autoritățile au cerut oamenilor să rămână în case pe cât posibil, mai ales că vă fi tot mai rău, până miercuri - joi, când valul de căldură să va deplasa mai la nord, către Regatul Unit”.

E deja înăbușitor, dar va fi și mai cald. Oficiul meteorologic a emis o alertă cod roșu de căldură. Este doar a doua oară în istorie. Și de data aceasta impactul poate fi mult mai rău. Temperaturile pot urca până la 37 de grade Celsius, în sudul Angliei, dar miercuri și joi pot ajunge la 39 de grade, și nu sunt excluse maxime chiar și mai mari.

Furtunile din timpul nopții din sud-estul Angliei au provocat inundații, incendii și perturbări ale serviciilor feroviare pentru aeroportul Heathrow.

Între timp, Ministerul Sănătății din Italia a emis un cod roșu de caniculă în 15 orașe, inclusiv Roma și Milano.

Și în Spania este cod roșu în Țara Bascilor, o regiune din nord ce are, de regulă, o climă mai răcoroasă. În Sân Sebastian și Bilbao erau prognozate astăzi intre 40 și 43 de grade, mai mult decât dublu față de media istorică pentru data din calendar.