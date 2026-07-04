Măsura se aplică atât unor consumatori industriali, cât și unor gospodării care au contracte prin care sunt remunerate pentru reducerea obligatorie a consumului în situații de urgență.

PJM a precizat că ordinul a fost emis pentru a crește rezervele disponibile în sistem și pentru a evita întreruperile de curent în intervalul de vârf al consumului, în jurul orei 18:00, ora locală. Operatorul a notificat și rețelele electrice învecinate, inclusiv cele din New York și Midwest, că exporturile de energie electrică ar putea fi limitate, pentru ca acestea să își poată adapta propriile planuri de operare.

Rețeaua administrată de PJM deservește aproximativ 67 de milioane de persoane din statele de pe Coasta de Est, zona Mid-Atlantic, sudul SUA și Washington D.C. Sistemul era deja supus unei presiuni crescute înaintea actualului val de căldură, pe fondul cererii tot mai mari generate de centrele de date pentru inteligență artificială și de extinderea utilizării vehiculelor electrice.

Avertizarea privind temperaturile extreme rămâne în vigoare

Pe parcursul săptămânii, operatorul a intensificat treptat măsurile de economisire a energiei, după ce consumul s-a apropiat de recordul istoric de 165,6 gigawați, stabilit în urmă cu 20 de ani. Joi seară, când cererea a ajuns la aproximativ 163 de gigawați, sistemul a înregistrat o scădere bruscă a capacității de producție, ceea ce a obligat operatorul să pornească centrale electrice de rezervă pe combustibili fosili, mult mai costisitoare. Nu au fost însă înregistrate pene de curent.

Nivelul real al consumului ar fi fost și mai ridicat dacă nu ar fi fost activate programele de reducere voluntară a cererii, prin care clienții sunt plătiți pentru a limita utilizarea energiei în perioadele critice.

Avertizarea privind temperaturile extreme rămâne în vigoare cel puțin până sâmbătă în întreaga zonă deservită de PJM și până duminică în regiunile Mid-Atlantic și Dominion, unde se află cea mai mare concentrare de centre de date din lume.

Presiunea asupra rețelei s-a reflectat și în piața energiei. În această săptămână, prețurile spot ale electricității în regiunile cele mai afectate au depășit 2.500 de dolari pe megawatt-oră, față de aproximativ 40 de dolari pe megawatt-oră în condiții normale. Potrivit analiștilor, explozia prețurilor este cauzată în principal de congestia liniilor de înaltă tensiune și de costurile ridicate necesare pentru menținerea alimentării cu energie în timpul perioadelor de consum extrem.