În urmă cu 250 de ani, într-o sală modestă din Philadelphia, treisprezece colonii britanice au luat o decizie care avea să schimbe cursul istoriei.

În Declarația de Independență, ele au scris că toți oamenii sunt creați egali și că guvernul există în beneficiul cetățenilor, nu invers. Nu a fost doar un document. A fost începutul unei idei noi, care avea să modeleze secolele ce au urmat.

Cum a ajuns America să modeleze lumea modernă

În deceniile care au urmat, America a devenit mai mult decât o simplă mare putere. A contribuit la modelarea lumii pe care o cunoaștem astăzi. Dolarul a devenit cea mai importantă monedă a lumii.

NATO a fost pilonul securității europene timp de decenii. Silicon Valley a adus tehnologii care au schimbat modul în care trăim și muncim. Hollywood-ul a transformat cultura americană într-una globală.

Însă lumea se schimbă. China este acum a doua mare economie a lumii și cel mai mare rival strategic al Americii din ultimele decenii. Lupta nu se mai dă doar pe plan militar. Este vorba despre dezvoltarea inteligenței artificiale, producția de semiconductori, noile tehnologii și controlul asupra lanțurilor globale de aprovizionare. Europa se află tot mai mult prinsă între cei doi mari actori.

În timp ce America sărbătorește 250 de ani de independență, se confruntă cu diviziuni interne serioase. Pentru prima dată, mai puțin de jumătate dintre americani declară că sunt extrem de mândri de țara lor, potrivit unui sondaj Gallup.

Diviziunile politice sunt printre cele mai severe din istoria modernă a Americii, iar generațiile mai tinere au mai puțină încredere în instituții.

De ce contează această aniversare și pentru Europa

Ar putea părea o poveste americană. Dar nu este așa. În ultimii treizeci de ani, securitatea Europei – inclusiv a Croației – a fost strâns legată de Statele Unite. De aceea, chestiuni precum sprijinul american pentru Ucraina, viitorul NATO sau relațiile comerciale dintre Europa și America ne afectează în mod direct.

Acum 250 de ani, treisprezece colonii au decis să încerce ceva ce părea imposibil pentru mulți la acea vreme: să creeze o națiune întemeiată pe libertate și autodeterminare.

250 de ani mai târziu, America se confruntă din nou cu o mare încercare. Iar rezultatul acestei încercări va conta nu doar pentru americani, ci și pentru restul lumii. Și pentru noi.