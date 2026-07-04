Firmele care administrează aceste mijloace de transport vor fi obligate să le mute în cel mult două ore dacă trotinetele sunt lăsate în locuri nepermise.

În prezent, găsim trotinete aproape la fiecare colț de stradă. Sunt rapide și la îndemână, dar de multe ori ajung abandonate pe jos, în calea pietonilor. Ca să facă ordine, Primăria Capitalei pregătește un nou regulament pentru trotinetele închiriate. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea vârstei minime de 18 ani pentru cei care vor să închirieze o trotinetă electrică.

Corespondent Știrile ProTV: „Utilizatorii nu vor mai avea voie să lase trotinetele în zonele care blochează accesul rutier sau pietonal, accesul în clădiri, stațiile de transport public sau trecerile de pietoni. De asemenea, operatorii vor fi obligați să mute trotinetele lăsate în locuri nepermise în cel mult 2 ore.”

În aplicațiile prin care se închiriază vor fi delimitate zonele în care trotinetele vor putea fi lăsate. Operatorii vor avea nevoie de autorizație de la primărie, pentru care vor plăti 5.000 de lei pe an, dar și un leu pe zi pentru fiecare trotinetă autorizată amplasată pe domeniul public.

Municipalitatea mai propune ca toate trotinetele să fie dotate cu sisteme GPS. Astfel, în anumite zone viteza va putea fi limitată automat.

În cazul trotinetelor personale, Codul Rutier permite circulația cu trotineta electrică de la vârsta de 14 ani.

Andra Arsintescu, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere: „În primele 6 luni ale acestui an vorbim despre 28 de accidente grave produse în Capitală, soldate cu decesul unei persoane și rănirea gravă a 27 de persoane.”

Ca noul regulament să fie pus în aplicare, trebuie să treacă de votul Consiliului General. Astfel de măsuri au fost luate și de alte orașe europene, precum Madrid sau Berlin.