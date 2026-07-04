La bordul bricului istoric se află 90 de cadeți români și străini, mândri că au reușit să traverseze Oceanul Atlantic în siguranță și să reprezinte țara noastră la parada velierelor de pe râul Hudson. Este doar unul dintre evenimentele dedicate celor 250 de ani de la Independența Statelor Unite.

În toată splendoarea, Bricul Mircea înaintează pe celebrul râu Hudson timp de aproximativ 4 ore, pe un traseu și cu un orar bine stabilite. Va trece pe lângă Statuia Libertății și pe sub podurile Verrazano și George Washington. Nava va putea fi văzută cel mai bine din Brooklyn, din sudul insulei Manhattan.

Bricul istoric va defila alături de alte veliere din Germania, Peru, Spania și Italia. La finalul paradei va acosta la Brooklyn Bridge, unde nava va putea fi vizitată și în următoarele 3 zile.

Bricul Mircea a plecat din portul Constanța pe 16 aprilie. Ca să ajungă la parada din New York, cadeții au traversat timp de 19 zile Atlanticul.

Cadet străin: „M-am îmbarcat în Constanța și iată-mă acum în New York. Sunt peste 9 mii de mile distanță de casă și a fost un voiaj foarte bun și o amintire frumoasă. Cu siguranță nu voi uita niciodată această experiență!”

Cadet român: „Au fost și foarte multe provocări la mijloc, dar am trecut cu brio peste ele, nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung pe această cale aici.”

Silviu-Marius Moraru, căpitan-comandorul: „Pentru noi e o onoare să putem reprezenta la acest nivel Forțele Navale și România. De asemenea, ne bucurăm că putem fi alături de partenerii noștri americani la sărbătorirea celor 250 de ani de la independența SUA.”

Velierul a parcurs peste 8.500 de mile marine și se află la cel de-al patrulea marș transatlantic, după cele din 1976, 2004 și 2009. Echipajul de 180 de oameni va ajunge acasă pe 16 septembrie.