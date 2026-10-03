„Asta dovedeşte doar că noi, oamenii, suntem cei care trebuie să ne adaptăm la partidele politice, şi nu politicienii la ceea ce doreşte poporul, iar situaţia asta nu poate continua aşa”, a declarat pentru Reuters un protestatar în vârstă de 26 de ani din Madrid.

Acestea sunt cele mai recente manifestaţii dintr-o serie de acţiuni care durează de o săptămână şi care au început ca reacţie la evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani, Maricarmen Abascalin, la Madrid.

„Ceea ce simţim pe străzi este o energie nouă pe care nu am mai văzut-o de mult timp, o energie care demonstrează că opt zile de putere a poporului pot realiza mai mult decât opt ani de guvernare progresistă”, a declarat Valeria Racu, una dintre purtătoarele de cuvânt ale Uniunii Locatarilor, care a organizat protestul de sâmbătă.

Proteste în zeci de oraşe

Poliţia a declarat că aproximativ 70.000 de persoane au participat la manifestaţia din Madrid. Organizatorii estimează că numărul participanţilor s-a ridicat la aproape 500.000 de persoane.

Alte proteste au avut loc în aproximativ 50 de oraşe.

În oraşul Valencia, situat în estul ţării, poliţia a folosit gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc împotriva protestatarilor.

Zeci de protestatari au reuşit să pătrundă în interiorul Complexului Oraşului Artelor şi Ştiinţelor din Valencia — un important punct de reper al oraşului — înainte de a fi evacuaţi de poliţie.

Ce urmează pentru guvernul spaniol

Măsurile de urgenţă propuse de prim-ministrul Pedro Sanchez includeau reînnoirea automată a contractelor de închiriere şi restricţii privind evacuarea chiriaşilor vulnerabili. Cu toate acestea, proiectele de lege au fost respinse vineri de partidele de opoziţie.

Această înfrângere i-a înfuriat pe cei care protestaseră toată săptămâna împotriva pieţei imobiliare din ţară, care devine din ce în ce mai inaccesibilă.

„Cerem un drept fundamental: o locuinţă decentă, stabilitate şi condiţii care să ne permită să ne construim un proiect de viaţă decent”, a declarat pentru AFP un alt protestatar din Madrid, în vârstă de 31 de ani.

Presa spaniolă a relatat că Sanchez ar putea convoca alegeri anticipate în noiembrie, după ce legislaţia nu a fost adoptată, adăugând că guvernul va urmări cu atenţie protestele de sâmbătă înainte de a lua o decizie.