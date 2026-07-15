Meteorologii avertizează că disconfortul termic va deveni accentuat în regiunile vestice, sudice, sud-estice și, pe alocuri, în centrul țării, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Potrivit ANM, joi și vineri canicula va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei, iar sâmbătă se va extinde în restul câmpiei Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei. În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade.

Meteorologii avertizează că în vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 21 de grade.

Cod galben de furtuni în mai multe regiuni

Pe lângă valul de căldură, ANM a emis și un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil miercuri, 15 iulie, între orele 12:00 și 23:00.

Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni.

Zonele vizate sunt zona montană, Maramureșul, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30-40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul țării.

Noi furtuni sunt așteptate joi

Un nou Cod galben de instabilitate atmosferică va intra în vigoare joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00.

Averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50-70 km/h, vijelii și grindină sunt prognozate în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei.

Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30-40 l/mp.

Cod galben de caniculă în vestul țării

ANM a emis și o atenționare Cod galben de caniculă, valabil în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 17 iulie, ora 10:00, pentru județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 34-36 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade, ceea ce înseamnă nopți tropicale.

Cum va fi vremea în București

Și în Capitală vremea va deveni tot mai călduroasă în următoarele zile.

Miercuri, temperatura maximă va fi de aproximativ 32 de grade, iar după-amiaza și seara sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Joi, vremea va rămâne călduroasă, cu o maximă de aproximativ 32 de grade, însă noaptea va deveni tropicală, cu temperaturi între 19 și 21 de grade. Sunt așteptate, din nou, averse și rafale de vânt.

Vineri, temperaturile vor urca până la 32-34 de grade, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. După-amiaza și seara vor fi posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Sâmbătă, canicula va cuprinde și Bucureștiul. Temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși din nou pragul critic. Spre seară, meteorologii anunță condiții pentru averse și intensificări temporare ale vântului.