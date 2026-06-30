Mii de oameni au cerut ajutor la 112, doborâți de căldură.

Un adolescent de 16 ani a fost scos fără suflare luni seara din râul Siret, în comuna Săucești din județul Bacău. Cel mai probabil intrase să se răcorească. Medicii au încercat să-l resusciteze, dar au fost nevoiți să declare decesul în cele din urmă.

În Iași, o fetiță de 4 ani a fost salvată de doi agenți de la Poliția Locală dintr-o mașină parcată. Tatăl o lăsase pe cea mică închisă în autoturism, la amiază, când în interior erau 50 de grade, spun agenții. Bărbatul a scăpat cu un avertisment.

Pe străzile din Iași, mulți oameni au ieșit cu umbrele de ploaie, ca să se protejeze de soarele dogoritor.

Mașinile firmei de salubrizare din oraș au pulverizat cu tunurile 56 de tone de apă, ca să mai răcorească trecătorii.

În dispeceratele 112, telefoanele au sunat încontinuu, iar camerele de gardă s-au aglomerat peste zi.

dr. Carmena Piseru, UPU Vaslui: „Cu cefalee, vărsături, vertij, cu tulburări de echilibru, recomandăm să se stea în casă, dacă se poate, pentru cei hipertensivi."

Nu au scăpat de probleme nici cadrele medicale. La Botoșani, o infirmieră de la pediatrie a leșinat în timpul programului, din cauza temperaturilor ridicate, spun colegii ei. A fost transportată la urgențe.

Temperatura maximă resimțită a ajuns ieri și la 44 de grade în vestul țării, 42 la Turnu Măgurele și Băneasa și 41 la Iași.

În Capitală sunt 40 de grade la umbră. Sufocați de aerul greu, mulți s-au oprit la unul dintre cele 29 de puncte de prim ajutor, puse la dispoziție de primărie.

În Timișoara, mai multe tramvaie au rămas blocate, după ce materialul folosit la montarea șinelor s-a topit. Roțile tramvaiului nu au mai putut înainta, cu toate că șinele au fost stropite cu apă. Temperatura a depășit 60 de grade la nivelul liniilor.

Corespondent PROTV: „În acest moment, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, unde avem în continuare cod portocaliu, toată țara este sub incidența codului roșu. Așadar, urmează încă o zi de foc, cu 41 de grade în termometre. Apoi, o noapte tropicală, cu valori ce vor atinge și 25 de grade. Codul roșu expiră mâine dimineață, la ora 10.

Însă, potrivit avertizărilor din acest moment, după acest cod roșu, în jumătate de țară, până mâine seară, la ora 21, rămâne valabil un cod portocaliu, care vizează aceleași fenomene: val de căldură intens, caniculă în anumite zone și disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade în nordul Crișanei și în nord-vestul Transilvaniei.

Iar veștile proaste continuă. Meteorologii spun că, de acum încolo, pot apărea vijelii puternice, precum a fost cea din Târgoviște, de aseară, cu vânt și ploi. A fost emisă o avertizare de cod portocaliu în Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș și Harghita. Și cod galben în 20 de județe. Cel din urmă expiră astăzi, la ora 23.”

reporteri: Mădălina Stetco, Alexandra Clej, Mariana Apostoaie, Clara Markovsky, Cătălina Vieru