Cod galben de caniculă în România. Temperaturi de 37 de grade. Cum va fi vremea în Capitală | HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, prin care anunță extinderea și intensificarea unui val de căldură în mare parte din România.

Meteorologii avertizează că disconfortul termic va deveni accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Potrivit ANM, joi și vineri canicula va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei, iar sâmbătă se va extinde în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade, iar în vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 21 de grade. Cod galben de caniculă Meteorologii au emis și un Cod galben de caniculă, valabil în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 10:00, pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-22 de grade.

Pe lângă valul de căldură, ANM avertizează și asupra unor episoade de instabilitate atmosferică. Un Cod galben este în vigoare joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00, când în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sudul Dobrogei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30-50 l/mp.

Un nou Cod galben de instabilitate atmosferică va fi valabil vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni. Și aici sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50-70 km/h, vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, izolat depășind 30 l/mp.

Prognoza meteo în București În București, vremea se va menține călduroasă în următoarele zile, iar disconfortul termic va fi ridicat. Joi, temperatura maximă va fi în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea va deveni tropicală, cu 19-21 de grade. După-amiaza și seara sunt prognozate averse de 10-15 l/mp, izolat peste 20 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, fiind posibile vijelii și grindină de mici dimensiuni. Vineri, în Capitală, maximele vor urca la 32-34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va rămâne peste pragul critic. Spre seară sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Sâmbătă, canicula va cuprinde și Bucureștiul, unde temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar spre seară vor exista condiții pentru averse și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pentru municipiul București sunt valabile atât Codul galben de instabilitate atmosferică, în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 16 iulie, ora 22:00, cât și informarea meteorologică privind valul de căldură, canicula, disconfortul termic și nopțile tropicale, în vigoare până în seara zilei de 18 iulie.

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