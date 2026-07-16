Un nou record. România, condusă de un Guvern demis de 72 de zile. Bolojan, cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție
Un nou record. România, condusă de un Guvern demis de 72 de zile. Bolojan, cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție

Cod galben de caniculă în România. Temperaturi de 37 de grade. Cum va fi vremea în Capitală | HARTĂ

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Oameni pe strada caldura
Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, prin care anunță extinderea și intensificarea unui val de căldură în mare parte din România. 

autor
Sabrina Saghin

Meteorologii avertizează că disconfortul termic va deveni accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Potrivit ANM, joi și vineri canicula va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei, iar sâmbătă se va extinde în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei și în jumătatea sudică a Munteniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade, iar în vestul și sudul țării nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 21 de grade.

Cod galben de caniculă

Meteorologii au emis și un Cod galben de caniculă, valabil în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 10:00, pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-22 de grade.

Pe lângă valul de căldură, ANM avertizează și asupra unor episoade de instabilitate atmosferică. Un Cod galben este în vigoare joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00, când în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sudul Dobrogei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30-50 l/mp.

Un nou Cod galben de instabilitate atmosferică va fi valabil vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni. Și aici sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50-70 km/h, vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, izolat depășind 30 l/mp.

Prognoza meteo în București

În București, vremea se va menține călduroasă în următoarele zile, iar disconfortul termic va fi ridicat. Joi, temperatura maximă va fi în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea va deveni tropicală, cu 19-21 de grade. După-amiaza și seara sunt prognozate averse de 10-15 l/mp, izolat peste 20 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, fiind posibile vijelii și grindină de mici dimensiuni.

Vineri, în Capitală, maximele vor urca la 32-34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va rămâne peste pragul critic. Spre seară sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Sâmbătă, canicula va cuprinde și Bucureștiul, unde temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade. Disconfortul termic se va accentua, iar spre seară vor exista condiții pentru averse și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Pentru municipiul București sunt valabile atât Codul galben de instabilitate atmosferică, în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 16 iulie, ora 22:00, cât și informarea meteorologică privind valul de căldură, canicula, disconfortul termic și nopțile tropicale, în vigoare până în seara zilei de 18 iulie.

Căderea părului la femei, o problemă tot mai frecventă în România. Care sunt cauzele și soluțiile

Sursa: ANM

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea in urmatoarele zile,

Articol recomandat de sport.ro
Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2:
Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2:
Citește și...
Stiri Politice
Un nou rival pentru Ilie Bolojan în interiorul PNL. Invită „puciștii” să se alăture unei „platforme liberal-conservatoare”

Preşedintele CJ Cluj, liberalul Alin Tişe, afirmat că nu se simte reprezentat de „greii partidului” și a lansat o Platformă Liberal-Conservatoare în interiorul formaţiunii. 
Stiri externe
Merz avertizează SUA: „Nu vreau ca guvernul american să se amestece în alegerile din Germania”. Acuză influența MAGA

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat administrația Trump să nu se amestece în alegerile din Germania. Departamentul de Stat al SUA a anunțat un program de finanțare pentru organizații și persoane fizice din Europa aliniate mișcării MAGA.

Recomandări
Vremea
Cod galben de caniculă în România. Temperaturi de 37 de grade. Cum va fi vremea în Capitală | HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, prin care anunță extinderea și intensificarea unui val de căldură în mare parte din România. 

Stiri Politice
Un nou record. România, condusă de un Guvern demis de 72 de zile. Bolojan, cel mai longeviv premier interimar de la Revoluție

Interimatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria este, de pe 16 iulie, cel mai lung din perioada postdecembristă. Cabinetul rămas cu atribuții limitate după moțiunea de cenzură din 5 mai 2026 a depășit precedentul de 71 de zile al lui Emil Boc în 2009.

iLikeIT
Cum funcționează sistemele de monitorizare a șoferului, care devin obligatorii. Nu stochează imaginile

Începând de luna aceasta, toate mașinile care se vând în Uniunea Europeană trebuie să aibă un sistem dedicat pentru monitorizarea șoferului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Iulie 2026

46:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Iulie 2026

01:43:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Iunie 2026

16:11

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 15

43:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Dublu câștigător al Champions League și fost star al lui AC Milan și Inter Milano a fost arestat pentru corupție!

Sport

Vali Crețu, categoric când a fost întrebat dacă va deveni antrenor: „Sincer vă spun”