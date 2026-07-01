"Acest lucru va fi oficializat mâine (miercuri) în Consiliul de Miniştri", a adăugat această sursă.

Acest calendar a fost preferat celeilalte opţiuni, care plasa scrutinul cu o săptămână mai devreme, pe 11 şi 25 aprilie, a precizat Ouest-France.

În baza Constituţiei franceze, scrutinul trebuie să se desfăşoare cu 20 până la 35 de zile înainte de încheierea actualului mandat de cinci ani, preşedintele Emmanuel Macron începând a doua preşedinţie pe 14 mai 2022.

Prin urmare, acesta va avea loc în timpul vacanţei de primăvară, iar pentru al doilea tur, a doua zi după Ziua Muncii.