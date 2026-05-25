Apelul a avut loc la o zi după bombardamentele masive ale Moscovei, care au folosit din nou racheta balistică hipersonică „Oreşnik”, relatează TV5 Monde.

Preşedintele Macron „a subliniat riscurile pe care le implică pentru Belarus implicarea în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, în discuţia cu Lukaşenko, potrivit unei surse.

„De asemenea, l-a îndemnat pe Aleksandr Lukaşenko să ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre Belarus şi Europa”, potrivit aceleiaşi surse.

Un nou apel după patru ani de tensiuni

Precedentul apel telefonic al preşedintelui Macron către Lukaşenko datează de acum patru ani, la câteva zile după începerea invaziei ruse în Ucraina, atacul fiind lansat şi de pe teritoriul belarus.

La acea vreme, preşedintele francez a declarat că „i-a cerut lui Aleksandr Lukaşenko să asigure retragerea trupelor ruse din ţara sa” şi că Belarusul nu trebuie să devină „un complice de facto al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei”, reaminteşte publicaţia online independentă rusă Meduza.

În 2020, după realegerea controversată a lui Aleksandr Lukaşenko, Emmanuel Macron a declarat public că omul forte de la Minsk trebuie să plece.

Un comunicat al preşedinţiei belaruse emis duminică subliniază că discuţia a avut loc „la iniţiativa părţii franceze”. Minskul precizează doar că „cei doi şefi de stat au discutat despre problemele regionale, precum şi despre relaţiile Belarusului cu UE şi, în special, cu Franţa”.