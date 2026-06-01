Într-o convorbire la telefon, duminică seara, „am salutat eforturile hotărâte pe care el le desfăşoară pentru a ajunge rapid la un acord între Statele Unite şi Iran, care constituie o oportunitate unică de construire a unui nou cadru de securitate la care să ia parte toţi actorii vizaţi, cu scopul de a permite o stabilizare durabilă a regiunii” Orientului Mijlociu, anunţă pe X Emmanuel Macron.

„Am anunţat că noi suntem pregătiţi să susţinem deplin aceste eforturi şi să ne asumăm întreaga parte în implementarea lor”, adaugă şeful statului francez.

„Acesta este sensul Misiunii Internaţionale pe care am construit-o cu britanicii şi partenerii noştri, pregătită să fie desfăşurată imediat ce se va încheia un acord, cu scopul de a contribui la securizarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz”, adaugă şeful statului francez.

Iranul și-a suspendat negocierile cu Statele Unite

Iranul a anunțat luni că nu vor avea loc negocieri de pace cu SUA până când nu vor fi îndeplinite cerințele sale privind încetarea operațiunilor israeliene în Liban și Gaza, potrivit agenției de știri Tasnim.

Potrivit Tasnim, echipa de negociatori a Iranului încetează schimbul de mesaje cu SUA prin intermediari, din cauza ofensivei Israelului în Liban.

Tasnim a mai relatat că Iranul și ceea ce a numit „frontul de rezistență”, adică grupările pe care le susține în regiune, vor încerca să blocheze complet strâmtoarea Ormuz.

Iranul va încerca, de asemenea, să „activeze” alte fronturi, inclusiv strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată în largul coastelor Yemenului, de cealaltă parte a Peninsulei Arabice față de strâmtoarea Ormuz.

Rebelii Houthi, un grup armat islamist care controlează mari părți din Yemen, sunt aliați ai Iranului, iar aceștia au atacat anterior navele din Marea Roșie și probabil reprezintă „rezistența” la care se referă Iranul în comunicat, menționează The Guardian.

Condițiile impuse de Donald Trump pentru oprirea războiului cu Iranul

Orice acord cu Iranul în vederea opririi războiului va fi semnat de către Donald Trump numai dacă „liniile sale roşii sunt satisfăcute”, dă asigurări Casa Albă, în plină incertitudine cu privire la negocieri între Teheran şi Washington, relatează AFP.