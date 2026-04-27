"Iranienii sunt clar mai puternici decât se aştepta şi totodată americanii clar nu au o strategie cu adevărat convingătoare la negocieri", a afirmat şeful guvernului de la Berlin în timpul unei vizite într-o instituţie de învăţământ din oraşul Marsberg, în regiunea sa natală Sauerland din nord-vestul Germaniei.

”Problema cu conflictele de felul acesta este întotdeauna că nu trebuie doar să intri în ele, trebuie să şi ieşi. Am văzut asta foarte dureros în Afganistan, timp de 20 de ani. Am văzut în Irak", a adăugat el.

Merz este de părere că SUA "au pornit foarte evident în acest război fără nicio strategie", ceea ce îngreunează şi mai mult încheierea ostilităţilor, "în special deoarece iranienii evident negociază foarte abil - sau pur şi simplu nu negociază, în mod foarte abil".

Germania va trimite trupe în Strâmtoarea Ormuz doar după încetarea luptelor

"O întreagă naţiune este umilită de conducerea iraniană", a spus cancelarul, conform căruia "în acest moment situaţia este destul de complicată".

În privinţa efectelor războiului asupra Germaniei, el a arătat că "ne costă foarte mulţi bani". "Acest conflict, acest război împotriva Iranului are un efect direct asupra rezultatelor noastre economice".

Berlinul îşi menţine oferta de a desfăşura nave de deminare pentru a contribui la deblocarea Strâmtorii Ormuz, vitală pentru tranzitul petrolului, a reafirmat Merz, precizând însă că încetarea luptelor reprezintă o condiţie preliminară.