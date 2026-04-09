”După o lungă tăcere, din motive grave în opinia noastră, Guvernul german reia de-acum negocierile cu Teheranul”, a anunţat într-o conferinţă de presă, la Berlin, Friedrich Merz.

”Noi facem acest lucru în consultare cu Statele Unite şi partenerii noştri europeni”, a subliniat el.

El a avertizat că ”procesul de pace” americano-iranian în vederea opririi războiului din Orientul Mijlociu poate eşua din cauza ofensivei israeliene în Liban.

Cancelarul german cere Israelului să oprească războiul din Liban

Merz a cerut Israelului să renunţe la războiul din Liban.

”Noi privim cu deosebită îngrijorare situaţia din sudul Libanului”, a deplâns el.

”Duritatea cu care Israelul îşi desfăşoară războiul acolo ar putea să facă să eşueze întreg procesul de pace, iar acest lucru nu trebuie să se întâmple”, a declarat presei Friedrich Merz.

El a anunţat că a cerut miercuri, la fel ca alţi lideri, ”guvernului israelian să-şi pună capăt intensificării atacurilor”.