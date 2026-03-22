Creștin-democrații lui Merz i-au devansat pe social-democrați, aliații lor de coaliție, care au suferit un nou eșec chiar într-unul din fiefurile lor, în timp ce extrema dreaptă pare că va obține un scor record, conform sondajelor efectuate la ieșirea de la urne, transmite AFP.

Potrivit acestor sondaje, CDU ar obține aproximativ 30% din voturi, în timp ce partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se află pe locul trei, cu aproximativ 20%, un record al acestui partid pentru o regiune vestică, AfD fiind mai popular în regiunile din estul Germaniei.

Partidul Social-Democrat (SPD), partener în coaliția federală cu partidul cancelarului Merz, deși în aceste sondaje se află pe locul doi, ar suferi un regres, întrucât scorul său de aproximativ 27% este sub cel cu care era obișnuit în acest land ce este unul din fiefurile sale și pe care l-a guvernat timp de peste trei decenii. O astfel de înfrângere ar fi încă o lovitură, după dezastrul de la alegerile din 8 martie în landul Baden-Wurttemberg, unde SPD a scăzut la un minim istoric de 5,5%.

Pentru cancelarul Merz victoria partidului său oferă un respiro înaintea calendarului electoral încărcat din toamnă în estul țării, unde AfD are șanse să câștige în două landuri și să obțină un scor bun la Berlin.

Noi provocări pentru Merz

Totuși, cancelarul federal german se confruntă cu o scădere accentuată a popularității, iar partidul său a pierdut alegerile din Baden-Wurttemberg în fața Verzilor.

Aflat la conducerea guvernului din luna mai anul trecut, Friedrich Merz a avut un început dificil de mandat, fiind criticat pentru ritmul lent al reformelor necesare pentru a revigora o economie aflată în pierdere de competitivitate după renunțarea la gazele rusești și care acum este slăbită și mai mult de războiul din Iran și de disputa comercială cu SUA.

În sondajele la nivel național, dreapta reunită în Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și filiala sa bavareză Uniunea Creștin-Socială (CSU) se află aproximativ la egalitate cu partidul eurosceptic și anti-imigrație Alternativa pentru Germania (AfD), deși Friedrich Merz a luat o serie de măsuri de combatere a migrației ilegale, o temă dominantă în Germania după ce Angela Merkel a deschis în 2015-2016 granițele țării pentru migranții veniți din Africa, Asia și Orientul Mijlociu.