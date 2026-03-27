Cancelarul german Friedrich Merz şi-a exprimat vineri scepticismul cu privire la faptul că Statele Unite şi Israelul au o strategie clară pentru a pune capăt războiului din Iran, dar a spus că Germania ar fi, în principiu, pregătită să ajute la stabilizarea regiunii după încheierea ostilităţilor, informează Reuters.

De când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, Teheranul a lansat atacuri împotriva Israelului, a bazelor americane şi a statelor din Golf, blocând totodată exporturile de combustibil din Orientul Mijlociu prin Strâmtoarea Ormuz.

Naţiunile europene au fost reticente în a se implica în conflict, ceea ce l-a înfuriat pe preşedintele american Donald Trump.

"Pur şi simplu nu sunt convins că ceea ce se întâmplă acum - ceea ce fac Israelul şi America - va duce de fapt la succes", a declarat Merz la o conferinţă găzduită de ziarul FAZ.

Merz: ”Încercăm să influențăm Israelul, cu succes limitat, recunosc”

Berlinul este implicat în eforturi diplomatice pentru a găsi soluţii, fie prin discuţii cu statele din Golf, fie în cadrul G7, Washingtonul demonstrând unele eforturi pentru a găsi un teren comun, potrivit cancelarului german.

"Încercăm să influenţăm Israelul, cu succes limitat, recunosc", a adăugat el. Merz a spus că a încercat, într-o convorbire telefonică recentă cu Trump, să i se explice că acesta nu este războiul NATO, adăugând: "Cred că a înţeles acest lucru".

Germania ar putea ajuta în viitor la securizarea Strâmtorii Ormuz, de exemplu prin deminare, cu condiţia să existe un mandat internaţional şi aprobarea parlamentului german. Dar cancelarul a subliniat că acest lucru este departe şi nu este o opţiune atâta timp cât războiul continuă.