Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin

Stiri externe
22-08-2025 | 11:55
Vladimir Putin
Getty

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o "capcană" în care preşedintele rus Vladimir Putin "vrea să cădem".

autor
Stirileprotv

În declaraţii acordate BBC, Kallas s-a pronunţat împotriva presiunilor asupra Ucrainei de a ceda teritorii Rusiei.

Regiunea Donbas din estul Ucrainei este de mult timp disputată de Rusia, iar agresiunea militară a forţat 1,5 milioane de ucraineni să fugă în ultimul deceniu, aminteşte BBC.

Ucraina a refuzat să cedeze Rusiei regiunea Donbas, deşi preşedintele american Donald Trump a insistat asupra necesităţii unui "schimb de teritorii".

Kallas s-a referit totodată şi la garanţiile de securitate pentru Ucraina, un subiect discutat luni la Washington în timpul reuniunii pe care preşedintele american a avut-o cu mai mulţi lideri europeni, între care preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer. Cu doar cțteva zile înainte, a avut loc întâlnirea din Alaska dintre Trump şi Putin.

Citește și
Un bărbat din Texas care l-a ameninţat pe Trump
Un bărbat din Texas a pledat vinovat după ce l-a ameninţat pe Facebook pe Donald Trump. „Nu voi rata"

"Cea mai puternică garanţie de securitate este o armată ucraineană puternică", a declarat Kallas, subliniind importanţa stabilirii unor garanţii care să nu fie doar teoretice.

Şefa diplomaţiei europene a adăugat că depinde de statele membre ale aşa-numitei "coaliţii a voinţei" să stabilească fiecare ce contribuţie va avea şi a declarat că încă nu este clar în ce calitate vor opera aceste forţe.

Referitor la summitul din Alaska, Kallas a declarat că Putin a obţinut "tot ce şi-a dorit", "a fost primit foarte bine şi a dorit să nu i se impună sancţiuni, lucru pe care l-a şi realizat".

"Putin râde; nu opreşte crimele, ci mai degrabă le intensifică", a declarat Kallas. "Uităm că Rusia nu a făcut nicio concesie", a subliniat ea.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, vladimir putin,

Dată publicare: 22-08-2025 11:35

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Un bărbat din Texas a pledat vinovat după ce l-a ameninţat pe Facebook pe Donald Trump. „Nu voi rata
Stiri externe
Un bărbat din Texas a pledat vinovat după ce l-a ameninţat pe Facebook pe Donald Trump. „Nu voi rata"

Un bărbat din Texas a pledat vinovat după ce l-a ameninţat pe preşedintele SUA, Donald Trump, într-o postare pe Facebook înainte de vizita republicanului în acest stat în luna iulie, informează Departamentul de Justiţie, citat de EFE.

Coșmarul unei femei care și-a găsit apartamentul devastat după ce o familie a locuit ilegal în el timp de doi ani, în Franța
Stiri externe
Coșmarul unei femei care și-a găsit apartamentul devastat după ce o familie a locuit ilegal în el timp de doi ani, în Franța

O proprietară de 79 de ani din Franța a reușit, după aproape doi ani de tensiuni și demersuri anevoioase, să își elibereze apartamentul ocupat ilegal. Problemele de sănătate o obligaseră să suspende închirierea unei locuințe ce îi suplimenta pensia.

Cum răsplătește o firmă din China munca suplimentară. Un angajat a stat 160 de ore peste program, de bună voie și fără plată
Stiri externe
Cum răsplătește o firmă din China munca suplimentară. Un angajat a stat 160 de ore peste program, de bună voie și fără plată

O firmă din China este criticată pentru glorificarea orelor suplimentare, după ce s-a limitat doar la a le mulțumi angajaților ”altruiști” care muncesc ore suplimentare. Unul dintre ei a lucrat 160 de ore peste program, benevol și fără plată.

 

Recomandări
Scenariul militar agreat de Trump pentru oprirea războiului: SUA nu trimit trupe în Ucraina, dar le comandă pe cele europene
Stiri externe
Scenariul militar agreat de Trump pentru oprirea războiului: SUA nu trimit trupe în Ucraina, dar le comandă pe cele europene

Lideri militari din Statele Unite şi dintr-o serie de ţări europene au prezentat joi opţiuni consilierilor lor pe probleme de securitate naţională pentru furnizarea de garanţii de securitate Ucrainei, au declarat oficiali citaţi vineri de Reuters.

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală
Stiri Politice
Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală

Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliţie au discutat de două ori despre organizarea alegerilor din Capitală şi că, în principiu, au convenit ca acestea să aibă loc în luna noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12