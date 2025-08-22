Donald Trump a dezvăluit de cât timp are nevoie ca să știe ce șanse de pace există în Ucraina: „Vom afla destul de curând”

Stiri actuale
22-08-2025 | 20:32
×
Codul embed a fost copiat

Sosit pe neașteptate, la Kiev, secretarul general al NATO a discutat cu președintele Ucrainei despre garanțiile de securitate.

autor
Stirileprotv

„Lucrăm acum împreună Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt de un asemenea nivel încât Putin nu va mai încerca niciodată să atace Ucraina” - a spus Mark Rutte. Iar Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că face orice să blocheze o întâlnire între el și Vladimir Putin.

Reporter: „Credeți că se va ajunge la pace în acea regiune, domnule președinte?”

Donald Trump: „Ei bine, vă voi anunța, aș spune, în decurs de două săptămâni. Vom afla într-un fel sau altul. După aceea, va trebui poate să abordăm o altă strategie. Dar vom vedea. Vom afla destul de curând.”

Trump sugerează Ucrainei să treacă la atac

Cum eforturile de pace ale președintelui american sunt ignorate la Kremlin, Donald Trump parcă sugerează acum că Ucraina ar trebui să treacă la ofensivă militară.

Citește și
exproprieri apartmente metrou
Blocuri și case demolate în București pentru extinderea metroului. Oamenii amenință că vor da statul în judecată

A folosit analogii din sport, dar parcă a ținut mai mult să-l acuze pe predecesorul său Joe Biden că a livrat Ucrainei doar arme defensive, nu și ofensive.

Trump susține acum că o întâlnire Putin - Zelenski ar trebui să aibă loc înainte de o trilaterală care să-l includă și pe el. Potrivit Casei Albe, Putin "a promis" că se va întâlni cu liderul de la Kiev în săptămânile următoare. Dar Putin trage de timp.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii. Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire la nivel de lideri. Iar dacă Moscova nu arată nicio dorință de pace, aliații Ucrainei ar trebui să aplice noi sancțiuni împotriva Rusiei.”

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Ucraina, SUA și Europa lucrează împreună. Garanții robuste de securitate pentru Ucraina vor fi esențiale și lucrăm pentru a le defini. Ai, negreșit, sprijinul forței prietenilor Ucrainei, pentru a ne asigura că Rusia va respecta orice acord și că niciodată nu va mai încerca să smulgă vreun kilometru pătrat din teritoriul Ucrainei.”

Ucrainenii au atacat conducta Drujba

Dar și ucrainenii încearcă să lovească pe teritoriul Rusiei, Moscova a confirmat un atac ucrainean cu rachete și drone asupra unei stații de pompare la conducta Drujba, una dintre cele mai mari rețele de țiței din lume. Guvernatorul regional a anunțat că a izbucnit un incendiu masiv la instalația din regiunea Briansk.

Livrările de petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia, prin conducta Drujba, au fost oprite ca urmare a atacului.

Conducta Drujba transportă petrol din Rusia către Europa Centrală prin Ucraina și Belarus. Ungaria și Slovacia sunt singurele state membre ale Uniunii Europene care primesc și acum cantități mari de petrol rusesc pe această cale. Budapesta și Bratislava au cerut Comisiei Europene să garanteze securitatea aprovizionării.

Pe de altă parte, într-o ceremonie solemnă, liderul de la Phenian Kim Jong Un a decorat trupele nord-coreene care au luptat pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Eliberarea Kursk a demonstrat "spiritul de luptă al eroilor noștri" - le-a spus Kim. Apoi a depus flori și a medaliat portretele celor căzuți în luptă, pe care Phenianul i-a numit "martiri".

Potrivit unor parlamentari sud-coreeni, care au citat serviciile secrete, aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși luptând pentru Rusia împotriva Ucrainei, dintr-un total de 15.000 trimiși pe front.

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, volodimir zelenki,

Dată publicare: 22-08-2025 20:31

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Blocuri și case demolate în București pentru extinderea metroului. Oamenii amenință că vor da statul în judecată
Stiri actuale
Blocuri și case demolate în București pentru extinderea metroului. Oamenii amenință că vor da statul în judecată

Zeci de case și blocuri din București vor fi demolate pentru a face Magistralei 4 de metrou care se extinde.

Cine este cetățeanul turc care a tras mai multe focuri de armă la un club din Centrul Vechi. „A vrut să sperie pe cineva”
Stiri actuale
Cine este cetățeanul turc care a tras mai multe focuri de armă la un club din Centrul Vechi. „A vrut să sperie pe cineva”

Au fost noi audieri în cazul, atacului armat din Centrul Vechi al Capitalei.

Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

Recomandări
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc
Stiri actuale
Un ciclon mediteranean lovește România. Pe unde a trecut a provocat multe pagube. Temperaturile vor scădea brusc

Un ciclon mediteranean traversează România și aproape, întreaga țară este sub cod galben și portocaliu de vijelii.

Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul
Stiri Economice
Impozitul pe locuință va crește cu 60-70% la anul. Din 2027 ar urma să se schimbe sistemul de calcul

Anul viitor, vom plăti mai mult la impozitul pe locuință anunță ministrul Finanțelor, iar autoritățile centrale și locale poartă deja negocieri pentru procentul de majorare.

La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție
Stiri Sanatate
La 10 ani de la Colectiv, România are doar 18 paturi pentru mari arși. Cele trei centre promise sunt încă în construcție

Primul centru de mari arși din țara noastră va fi gata la sfârșitul acestui an, anunță ministrul Sănătății. Este vorba despre cel de la Timișoara, unde lucrările au depășit 80%.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 August 2025

50:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12