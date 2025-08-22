Donald Trump a dezvăluit de cât timp are nevoie ca să știe ce șanse de pace există în Ucraina: „Vom afla destul de curând”

Sosit pe neașteptate, la Kiev, secretarul general al NATO a discutat cu președintele Ucrainei despre garanțiile de securitate.

„Lucrăm acum împreună Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt de un asemenea nivel încât Putin nu va mai încerca niciodată să atace Ucraina” - a spus Mark Rutte. Iar Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că face orice să blocheze o întâlnire între el și Vladimir Putin.

Reporter: „Credeți că se va ajunge la pace în acea regiune, domnule președinte?”

Donald Trump: „Ei bine, vă voi anunța, aș spune, în decurs de două săptămâni. Vom afla într-un fel sau altul. După aceea, va trebui poate să abordăm o altă strategie. Dar vom vedea. Vom afla destul de curând.”

Trump sugerează Ucrainei să treacă la atac

Cum eforturile de pace ale președintelui american sunt ignorate la Kremlin, Donald Trump parcă sugerează acum că Ucraina ar trebui să treacă la ofensivă militară.

A folosit analogii din sport, dar parcă a ținut mai mult să-l acuze pe predecesorul său Joe Biden că a livrat Ucrainei doar arme defensive, nu și ofensive.

Trump susține acum că o întâlnire Putin - Zelenski ar trebui să aibă loc înainte de o trilaterală care să-l includă și pe el. Potrivit Casei Albe, Putin "a promis" că se va întâlni cu liderul de la Kiev în săptămânile următoare. Dar Putin trage de timp.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii. Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire la nivel de lideri. Iar dacă Moscova nu arată nicio dorință de pace, aliații Ucrainei ar trebui să aplice noi sancțiuni împotriva Rusiei.”

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Ucraina, SUA și Europa lucrează împreună. Garanții robuste de securitate pentru Ucraina vor fi esențiale și lucrăm pentru a le defini. Ai, negreșit, sprijinul forței prietenilor Ucrainei, pentru a ne asigura că Rusia va respecta orice acord și că niciodată nu va mai încerca să smulgă vreun kilometru pătrat din teritoriul Ucrainei.”

Ucrainenii au atacat conducta Drujba

Dar și ucrainenii încearcă să lovească pe teritoriul Rusiei, Moscova a confirmat un atac ucrainean cu rachete și drone asupra unei stații de pompare la conducta Drujba, una dintre cele mai mari rețele de țiței din lume. Guvernatorul regional a anunțat că a izbucnit un incendiu masiv la instalația din regiunea Briansk.

Livrările de petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia, prin conducta Drujba, au fost oprite ca urmare a atacului.

Conducta Drujba transportă petrol din Rusia către Europa Centrală prin Ucraina și Belarus. Ungaria și Slovacia sunt singurele state membre ale Uniunii Europene care primesc și acum cantități mari de petrol rusesc pe această cale. Budapesta și Bratislava au cerut Comisiei Europene să garanteze securitatea aprovizionării.

Pe de altă parte, într-o ceremonie solemnă, liderul de la Phenian Kim Jong Un a decorat trupele nord-coreene care au luptat pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Eliberarea Kursk a demonstrat "spiritul de luptă al eroilor noștri" - le-a spus Kim. Apoi a depus flori și a medaliat portretele celor căzuți în luptă, pe care Phenianul i-a numit "martiri".

Potrivit unor parlamentari sud-coreeni, care au citat serviciile secrete, aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși luptând pentru Rusia împotriva Ucrainei, dintr-un total de 15.000 trimiși pe front.

