Toate decesele suspecte au avut loc în timpul transportului cu ambulanța condusă de bărbatul în vârstă de 27 de ani sau la scurt timp după acesta, au declarat pentru The Guardian avocații familiilor victimelor.

Suspiciuni privind administrarea unor substanțe nocive

Surse din anchetă au declarat pentru agenția de presă ANSA că anchetatorii cred că bărbatul, care lucra pentru Crucea Roșie Italiană, dar a fost suspendat între timp, ar fi putut administra substanțe nocive pacienților în timpul transferurilor între spitale și centre de îngrijire din regiunea Emilia-Romagna.

Autoritățile examinează și alte cazuri, existând temeri că numărul potențialelor victime ar putea crește pe măsură ce ancheta se extinde.

Cel mai recent caz investigat este cel al unei femei de 85 de ani care a murit în noiembrie 2025 în urma unui stop cardiac.

Toate victimele au suferit stop cardiac în timpul transportului

Toți pacienții au suferit stopuri cardiace în timpul transportului cu ambulanța operată din Forlimpopoli, în apropiere de Forlì. Unul a murit pe drum, iar ceilalți fie la scurt timp după, fie în zilele următoare.

Timp de luni de zile, niciunul dintre aparținători – majoritatea convinși că rudele lor erau grav bolnave – nu a ridicat suspiciuni. Abia când familia uneia dintre victime ar fi solicitat o autopsie au început să apară îndoieli.

„Este important să subliniem că nu este vorba despre ambulanțe obișnuite, cu sirenele pornite, care transportă pacienți în stare critică la spital”, au declarat Max Starni și Massimo Mambelli, avocații familiei pacientei decedate în noiembrie.

Aceștia au adăugat: „Aceste ambulanțe sunt folosite, în general, pentru transporturi de rutină… de exemplu, pentru a duce pacienți de la un cămin de îngrijire la spital pentru o programare. De aceea, la bord se află doar doi șoferi, fără asistent medical.”

În cazul gestionat de Starni și Mambelli, femeia în vârstă se deplasa de la un centru rezidențial de îngrijire către o ședință de fizioterapie când a murit în ambulanță.

Urmărire penală pentru omor calificat

Procurorii l-au pus pe șofer sub urmărire penală pentru omor calificat, suspectând premeditarea și folosirea de substanțe otrăvitoare sau alte mijloace insidioase. Acesta nu a fost arestat și nu se află în custodie.

Filiala locală a Crucii Roșii Italiene a fost notificată despre anchetă în urmă cu patru zile, iar șoferul a fost suspendat din funcție.

Într-un comunicat, organizația a declarat că a „aflat cu șoc despre informațiile privind implicarea unuia dintre operatorii noștri într-o chestiune penală gravă” și și-a exprimat speranța că ancheta va face lumină asupra a ceea ce a numit un episod tragic „complet străin de misiunea asociației noastre în Italia și în lume, precum și de activitatea celor 150.000 de voluntari care sprijină zilnic persoanele aflate în nevoie”.

Avocata suspectului, Gloria Parigi, a declarat pentru publicația La Repubblica că bărbatul neagă acuzațiile și este „profund afectat”. El s-a pus imediat la dispoziziția procurorilor, a adăugat aceasta.

„Vorbim despre persoane vârstnice aflate în fază terminală”, a spus Parigi. „Doar una a murit în ambulanță; celelalte au decedat în zilele următoare, într-un caz la 13 zile după transfer. Toate cele cinci persoane au suferit crize respiratorii în timpul drumului, însă de fiecare dată a intervenit un echipaj medical de urgență.”