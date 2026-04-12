TikTok a eliminat 34 de conturi legate de ceea ce a descris ca fiind o activitate coordonată și neautentică legată de viitoarele alegeri parlamentare din Bulgaria, scrie Novinite.

Platforma a declarat că operațiunea a avut ca scop stimularea artificială a narațiunilor politice în favoarea partidului DPS și a fost detectată cu ajutorul informațiilor furnizate de Inițiativa Balcanică pentru Media Liberă (BFMI) prin intermediul „TikTokcracy Tracker”.

Potrivit echipei globale de integritate electorală a TikTok, eliminarea a urmat unei investigații interne asupra unei rețele care opera din Bulgaria și viza utilizatorii bulgari. Conturile eliminate aveau, se pare, un număr total de 66.763 de urmăritori. În declarația sa, compania a spus: „Pentru a proteja integritatea platformei noastre, avem echipe dedicate de experți, concentrate pe combaterea comportamentelor înșelătoare și a încercărilor de a induce în eroare comunitatea noastră.” De asemenea, a confirmat că rețeaua a fost coordonată pe mai multe platforme.

Contextul mai larg al cazului evidențiază îngrijorări cu privire la integritatea electorală înainte de votul din 19 aprilie, unde responsabilitatea pentru prevenirea manipulării este împărțită între platformele digitale, instituțiile naționale și organismele de reglementare. Observatorii notează că rămâne neclar cine se asigură în cele din urmă că se iau măsuri atunci când se identifică o activitate suspectă.

BFMI susține că descoperirile sale au determinat intervenția platformei, dar subliniază, de asemenea, că cazuri similare nu au fost abordate cu aceeași viteză sau consecvență în toate serviciile. Organizația ridică problema dacă mecanismele europene și naționale existente sunt suficiente pentru a răspunde influenței online coordonate în perioadele electorale.

Bulgarii dau ca exemplu România în problema fraudelor electorale pe TikTok

Guvernul interimar bulgar a activat Sistemul de răspuns rapid în temeiul Legii serviciilor digitale (DSA), urmând pași similari luați în alte țări din regiune, inclusiv Moldova, România și Ungaria. Cu toate acestea, analiștii observă că sistemul nu a fost conceput ca un instrument permanent de aplicare a legii electorale. Activarea sa repetată în cicluri electorale consecutive este considerată de unii ca o dovadă a unor slăbiciuni structurale, mai degrabă decât a unor incidente izolate.

Răspunsul instituțional din Bulgaria este, de asemenea, supus examinării. Comisia Electorală Centrală nu a lansat o anchetă privind utilizarea paginilor de socializare în scopuri de campanie, în ciuda rapoartelor publice și a îngrijorărilor cu privire la posibila finanțare ilegală. Criticii susțin că decalajul dintre dovezile disponibile și reacția instituțională a devenit o problemă definitorie a mediului electoral actual.

În același timp, capacitatea de aplicare a legii rămâne fragmentată. Bulgaria nu are un coordonator dedicat serviciilor digitale cu capacitate de răspuns rapid, precum și un organism național de monitorizare complet dezvoltat. Cooperarea dintre instituții și platforme este descrisă ca fiind limitată, contribuind la întârzieri în abordarea potențialelor încălcări.

Milioane de vizualizări pentru fostul președinte Rumen Radev

Se așteaptă ca situația să se intensifice pe măsură ce se apropie ziua alegerilor, existând îngrijorări că campaniile de influență online escaladează de obicei în ultimele zile ale votului. BFMI avertizează că eliminarea conturilor de pe TikTok nu încetează neapărat activitatea lor, deoarece rețele similare pot continua să funcționeze pe alte platforme, inclusiv Facebook, unde nu au fost raportate măsuri de aplicare a legii comparabile.

Deși TikTok a demonstrat dorința de a coopera cu societatea civilă și de a oferi acces la instrumente de cercetare, Meta nu a luat măsuri comparabile cu privire la rețelele semnalate, conform evaluărilor BFMI. Acest răspuns inegal este considerat un factor cheie care complică eforturile coordonate de aplicare a legii pe toate platformele.

BFMI notează, de asemenea, că monitorizările anterioare au indicat cifre de implicare neobișnuit de mari pentru conținutul politic de pe TikTok, inclusiv milioane de vizualizări legate de personalități publice precum președintele Rumen Radev, despre care susține că ar putea să nu fie pe deplin explicate doar prin acoperirea organică.