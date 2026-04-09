Biserica Ortodoxă Bulgară a decis că nicio delegație oficială nu va călători la Ierusalim anul acesta pentru a primi Lumina Sfântă, invocând tensiunile continue din Orientul Mijlociu. Decizia a fost confirmată de Sfântul Sinod, marcând o continuare a absenței de anul trecut de la ceremonia tradițională, scrie Novinite.

Potrivit Bisericii Ortodoxe Bulgare, Lumina Sfântă va fi în continuare prezentă în țară, în ciuda vizitei anulate. „Avem Lumina Sfântă în capela sinodală și în alte câteva mănăstiri din țară, precum și în templul Sfânta Nedelya”, a declarat instituția pentru BGNES.

Lumina Sfântă este legat în mod tradițional de Sâmbăta Mare la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, unde credincioșii ortodocși descriu apariția sa ca un eveniment miraculos asociat cu Învierea lui Hristos. Ritualul este precedat de pregătiri detaliate, inclusiv inspecții ale capelei și proceduri de sigilare efectuate de reprezentanții diferitelor comunități religioase prezente la fața locului.

În mod obișnuit, Lumina Sfântă este primită de Patriarhul Ortodox al Ierusalimului și apoi distribuită altor confesiuni creștine. Evenimentul atrage mii de pelerini în fiecare an și rămâne unul dintre cele mai semnificative ritualuri din tradiția ortodoxă.

Credința din popor avertizează asupra unor urmări apocaliptice, dacă Lumina Sfântă nu este adusă de la Ierusalim

În ciuda importanței sale religioase, ceremonia este, de asemenea, înconjurată de dezbateri și interpretări de lungă durată, inclusiv avertismente bazate pe credințe, cum că, dacă Lumina Sfântă nu ar apărea, ar însemna consecințe apocaliptice. Aceste interpretări rămân parte a narațiunilor tradiționale, mai degrabă decât a doctrinei oficiale.

În practică, aranjamentele pentru transportul flăcării continuă să fie organizate prin canale alternative. Anul acesta, se așteaptă ca Focul Sfânt să sosească în Grecia cu un zbor guvernamental din Ierusalim, aterizând la Atena în Sâmbăta Mare, conform surselor citate de Kathimerini.

Autoritățile grecești pregătesc logistica pentru distribuție în toată țara, compania aeriană internă Sky Express urmând să transporte flacăra din Atena către mai multe destinații, inclusiv Alexandroupolis, Heraklion, Corfu, Chania, Mytilene, Rodos și Santorini.

De asemenea, oficialii greci au indicat că monitorizează îndeaproape evoluțiile din regiune și iau în considerare diferite opțiuni de transport pentru a asigura sosirea Luminii Sfinte în ciuda instabilității regionale.