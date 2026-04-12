"Nu vom mai aştepta aprobarea UE. Autorizarea de către UE a subvenţiei pentru energia electrică industrială a fost amânată săptămână după săptămână", a criticat ministrul economiei, conservatorul Wolfgang Hattmannsdorfer, într-un comunicat.

Ministrul austriac a declarat că "birocraţia nesfârşită" împiedică investiţiile şi activitatea în industria europeană şi a cerut o decizie mai rapidă.

Prin urmare, ministerul va deschide luni portalul de aplicaţii, alocând 150 de milioane de euro pentru acest an şi retroactiv până în 2025.

Subvenţiile sunt destinate companiilor de toate dimensiunile care produc hârtie, fier brut, oţel şi aliaje feroase şi care consumă mai mult de un gigawat-oră de energie electrică pe an.

În plus, compania trebuie să aibă un audit energetic şi un plan de management de mediu şi să aloce cel puţin 80% din subvenţie pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în producţia sa.

Ministerul se aşteaptă ca aproximativ 60 de companii, cu un total de 30.000 de angajaţi, să solicite acest ajutor.

Pe 20 martie, liderii Uniunii Europene au îndemnat Comisia Europeană să "prezinte fără întârziere" măsuri pentru a aborda preţurile actuale la petrol şi gaze, care au crescut vertiginos de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, şi să reducă facturile la electricitate pentru industria din statele membre UE.